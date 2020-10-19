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Keşan Belediye Başkanı Helvacıoğlu muhtarlara "muhtar çakmağı" hediye etti

EDİRNE HABERLERİ  | 19.10.2020 17:33 | Son Güncelleme

Keşan Belediye Başkanı Helvacıoğlu muhtarlara "muhtar çakmağı" hediye etti

EDİRNE (AA) - Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, kendisini ziyaret eden muhtarlara "muhtar çakmağı" diye bilinen çakmaklardan armağan etti.

Helvacıoğlu, Muhtarlar Günü kapsamında, belediye meclis salonunda muhtarları konuk etti.

Ziyarette yaptığı konuşmada Helvacıoğlu, muhtarların, millete hizmette ilk basamak olduğunu belirtti.

Çok önemli görev yapan muhtarların hepsinin birbirinden değerli olduğunu vurgulayan Helvacıoğlu, "Seçilerek göreve gelen, demokrasinin çekirdeği muhtarlarımız, köy ve mahalle sakinleriyle devletimizin kurumları arasında aracı olurken, halkımızın talep, problem ya da ihtiyaçlarının en kısa sürede ilgili makamlara iletilmesini sağlamaktadır. Muhtarlarımıza ziyaretlerinden ötürü teşekkür ederken, 19 Ekim Muhtarlar Günü'nü kutluyorum." dedi.

Ziyarette yer alan TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanı ve AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal da muhtarların günlerini kutladı.

Daha sonra muhtarlara verilen yemekte, Helvacıoğlu katılımcılara "muhtar çakmağı" olarak bilinen çakmaklardan armağan etti.

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