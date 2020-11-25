YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Edirne
  4. Keşan Emniyeti, kadına yönelik şiddete karşı broşür dağıttı

Keşan Emniyeti, kadına yönelik şiddete karşı broşür dağıttı

EDİRNE HABERLERİ  | 25.11.2020 17:29 | Son Güncelleme

Edirne’nin Keşan ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında vatandaşları KADES uygulaması hakkında bilgilendirdi.Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polis ve Aile İçi Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü ve şiddetin her türlüsüyle mücadele kapsamında KADES uygulamasını vatandaşlara tanıttı.Kadınların ve çocukların maruz kaldığı şiddet, taciz gibi kötü eylemleri engellemek adına kullanıcılara sunulmuş resmi bir uygulama olan KADES hakkında Alparslan Türkeş Meydanı’nda açılan stantta, oradan geçenlere bilgilendirme broşürleri dağıtan ekipler, gün boyunca kadın ve erkek herkesi şiddet konusunda bilgilendirdi.Görevli polisler ayrıca, vatandaşların çevre, doğa ve hayvanlara karşı işlenen suçları hızlı ihbar edebilmesi için geliştirilen Hayvan Durum İzleme uygulaması tanıtım amaçlı vatandaşlara broşür dağıttı.

Edirne’nin Keşan ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında vatandaşları KADES uygulaması hakkında bilgilendirdi.
Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polis ve Aile İçi Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü ve şiddetin her türlüsüyle mücadele kapsamında KADES uygulamasını vatandaşlara tanıttı.
Kadınların ve çocukların maruz kaldığı şiddet, taciz gibi kötü eylemleri engellemek adına kullanıcılara sunulmuş resmi bir uygulama olan KADES hakkında Alparslan Türkeş Meydanı’nda açılan stantta, oradan geçenlere bilgilendirme broşürleri dağıtan ekipler, gün boyunca kadın ve erkek herkesi şiddet konusunda bilgilendirdi.
Görevli polisler ayrıca, vatandaşların çevre, doğa ve hayvanlara karşı işlenen suçları hızlı ihbar edebilmesi için geliştirilen Hayvan Durum İzleme uygulaması tanıtım amaçlı vatandaşlara broşür dağıttı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bu ilçeye gelen 30 dakikada hem yazı hem kışı yaşıyorBu ilçeye gelen 30 dakikada hem yazı hem kışı yaşıyor
Akılalmaz yöntem! Kameralara böyle yakalandıAkılalmaz yöntem! Kameralara böyle yakalandı
1/

Edirne Namaz Vakitleri 25 Kasım Çarşamba

İmsak
06:37
Sabah
08:08
Öğle
13:06
İkindi
15:31
Akşam
17:54
Yatsı
19:19

Edirne Nöbetçi Eczaneler25 Kasım Çarşamba

Aytaç Eczanesi
Merkez
Begüm Eczanesi
Merkez
Sağlık Eczanesi
Enez
Derman Eczanesi
Havsa
Çınar Eczanesi
Ipsala
Ebru Eczanesi
Kesan
Sevil Eczanesi
Lalapasa
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.