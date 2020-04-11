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Keşan Halk Pazarı geniş önlemlerle kuruldu

EDİRNE HABERLERİ  | 11.04.2020 15:57 | Son Güncelleme

Edirne’nin Keşan ilçesinde her hafta kurulan cumartesi pazarı korona virüs ile mücadele tedbirleri kapsamında, geniş önlemler altında bu hafta da açıldı.

Edirne’nin Keşan ilçesinde her hafta kurulan cumartesi pazarı korona virüs ile mücadele tedbirleri kapsamında, geniş önlemler altında bu hafta da açıldı. Sadece belli noktalardan girişlerine izin verilen vatandaşların önce ateşleri ölçüldü sonra maskesi olmayanlara maske dağıtıldı. Dezenfeksiyon koridorundan da geçen vatandaşlar seçmece yapmadan pazardan alışverişlerini yaptı. Pazarda alınan tedbirleri anlatan Helvacıoğlu, havanın güzel olması sebebiyle Saros Sahilleri’ne gelinmemesi konusunda uyarıda bulundu.
Keşan Belediyesi tarafından alınan önlemler hakkında açıklamada bulunan Mustafa Helvacıoğlu, bugün tarihi bir sınav verildiğinin altını çizerek, “Pazarda çok sıkı tedbirler aldık. Her vatandaşın ateşini girişte ölçüyoruz, maskesiz kimseyi almıyor; olmayanlara da maske dağıtıyoruz. Tek giriş ve çıkış yaptık. Girenleri dezenfeksiyon tünelinden geçiriyoruz. İçeride ise sosyal mesafenin olduğu, seçmecenin olmadığı bir ortam hazırladık. 31 ilimizde sokağa çıkma yasağı ilan edildi, biz de gerekli tedbiri almazsak aynı şeylerin başımıza geleceğini biliyoruz. Olağanüstü tedbirler alıyoruz. Bundan sonra da iş vatandaşımıza düşüyor, alışveriş yaparken sosyal mesafeyi korumak onların elinde” dedi.
“31 ilde sokağa çıkma yasağına rağmen biz burada rahat davranıyorsak tedbirlerden dolayı rahat davranmamız lazım. Vatandaş da bunun farkına varmalı, aksi takdirde bizim de yakın süreçte böyle bir şey başımıza gelebilir diyen Helvacıoğlu, “Büyüklerimiz olağanüstü sabırlı, bu yasağı keyfi yapmadılar; ancak vatandaşımız öyle dağınık yaşıyor ki, bunları engellemezsek, bulaşır ve herkese yayılır” şeklinde konuştu.
Hafta sonu Saros Körfezi sahillerine gitmek isteyenlere de jandarmanın aldığı önlemlerin sıkı olduğunu hatırlatarak uyarıda bulunan Helvacıoğlu, “Arabanızda 20 yaş altı 65 yaş üstü bireyleri de alıp gezinmeye gideyim dediğiniz dakikada cezalar ve kontroller sizi bekliyor. Hafta sonu hava güzel ama gidilmemesi konusunda Edirne, Kırklareli, Lüleburgaz, Uzunköprü bölgelerinden de gelinmemesi konusunda uyarıda bulunmak istiyorum” ifadelerini kullanarak sahillere gideceklere seslendi.

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