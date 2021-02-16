YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Edirne
  4. Keşan’da 1 ton kaçak kum midyesi ele geçirildi

Keşan’da 1 ton kaçak kum midyesi ele geçirildi

16.02.2021 09:41 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Keşan’da 1 ton kaçak kum midyesi ele geçirildi

Edirne’nin Keşan ilçesinde çuvallar içerisinde yasadışı yollarla ticareti yapılmaya çalışılan 1 ton kaçak kum midyesi ele geçirildi.

Edirne’nin Keşan ilçesinde çuvallar içerisinde yasadışı yollarla ticareti yapılmaya çalışılan 1 ton kaçak kum midyesi ele geçirildi. Konuyla ilgili olarak bir kişi hakkında adli işlem başlatıldı.
Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Keşan-Gelibolu karayolu üzerinde seyir halindeki şüpheli bir aracı durdurdu. G.C. isimli sürücünün aracında yapılan kontrollerde, yurtdışına kaçırılmak üzere çuvallara konularak araca yüklenmiş beyaz kum midyesi ele geçirildi.
Araç sürücüsü G.Ç hakkında ‘1380 Sayılı Kanuna Muhalefet’ suçundan işlem başlatılırken, kaçak midyelere el konuldu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER 'Benden neden makyaj videosu istiyorsunuz?' 'Benden neden makyaj videosu istiyorsunuz?'
Akılalmaz yöntem! Kameralara böyle yakalandıAkılalmaz yöntem! Kameralara böyle yakalandı

Edirne Namaz Vakitleri 16 Şubat Salı

İmsak
06:35
Sabah
08:01
Öğle
13:33
İkindi
16:26
Akşam
18:55
Yatsı
20:15

Edirne Nöbetçi Eczaneler16 Şubat Salı

Şifa Eczanesi
Merkez
Tekin Eczanesi
Merkez
Hayat Eczanesi
Enez
Edirne Eczanesi
Havsa
Coşkun Eczanesi
Ipsala
Uğur Eczanesi
Kesan
Sevil Eczanesi
Lalapasa
Tümünü Göster
Edirne ECZANELER
Edirne ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

(Özel) Eyüpsultan’da kar kütlesinin ağırlığına dayanamayan spor salonunun çatısı çöktü

(Özel) Eyüpsultan’da kar kütlesinin ağırlığına dayanamayan spor salonunun çatısı çöktü

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Aliağa’da sokağa çıkma kısıtlamasında denetim

Aliağa’da sokağa çıkma kısıtlamasında denetim

Karda kayan otomobil ağaca çarptı

Karda kayan otomobil ağaca çarptı

Kayapınar Kaymakamı Koç, belediye personelleriyle bir araya geldi

Kayapınar Kaymakamı Koç, belediye personelleriyle bir araya geldi

Diğer Haberler

Edirne'de 1 ton kaçak midye ele geçirildi

Edirne'de 1 ton kaçak midye ele geçirildi

Korona virüs tedbirlerini ihlal eden 54 kişiye 147 bin 600 TL ceza

Korona virüs tedbirlerini ihlal eden 54 kişiye 147 bin 600 TL ceza

Esnaf küreği eline aldı, karla mücadele etti

Esnaf küreği eline aldı, karla mücadele etti

Soğuk havanın etkili olduğu Edirne'de sokak hayvanları unutulmadı

Soğuk havanın etkili olduğu Edirne'de sokak hayvanları unutulmadı

Edirne’de yüz yüze eğitime kar engeli

Edirne’de yüz yüze eğitime kar engeli

Edirne'de AFAD, yolda kalan tır sürücülerine kumanya dağıttı

Edirne'de AFAD, yolda kalan tır sürücülerine kumanya dağıttı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.