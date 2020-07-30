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Keşan'da bir evde çıkan yangın söndürüldü

EDİRNE HABERLERİ  | 30.07.2020 00:30 | Son Güncelleme

Keşan'da bir evde çıkan yangın söndürüldü

EDİRNE (AA) - Edirne'nin Keşan ilçesinde, yazlık sitesinde bir evde çıkan yangın maddi hasara yol açtı.

Saros Körfezi'nin Yayla sahilinde bulunan Doğan Kent Sitesi'ndeki bir evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Site sakinlerinin haber vermesi üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Keşan Belediyesi itfaiye ekipleriyle Keşan Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin müdahale ettiği yangını söndürme çalışmalarında Yayla Köyü Muhtarlığına ait su tankeri de kullanıldı. Önlem olarak sahildeki tüm evlerin elektriği kesildi.

Yaklaşık bir saatlik mücadeleyle söndürülen yangın nedeniyle evde maddi hasar oluştu.

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