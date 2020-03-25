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Keşan’da fırın ve marketlere korona virüs denetimi

EDİRNE HABERLERİ  | 25.03.2020 17:37 | Son Güncelleme

Edirne’nin Keşan ilçesinde korona virüs tedbirleri dolayısıyla denetimleri sıkılaştıran zabıta ekipler, market ve fırınlarda yaptıkları çalışmalarda ekmeklerin poşetlenmesi ve sosyal mesafe şartlarını arıyor.Korona virüs (COVID-19) salgının Türkiye’de görülmesi üzerine salgının yayılması tehlikesine karşı uygulanacak tedbirler artırıldı.

Edirne’nin Keşan ilçesinde korona virüs tedbirleri dolayısıyla denetimleri sıkılaştıran zabıta ekipler, market ve fırınlarda yaptıkları çalışmalarda ekmeklerin poşetlenmesi ve sosyal mesafe şartlarını arıyor.
Korona virüs (COVID-19) salgının Türkiye’de görülmesi üzerine salgının yayılması tehlikesine karşı uygulanacak tedbirler artırıldı. Fırın ve marketlerin hijyenik şartları karşılaması kritik öneme sahip. Keşan’da zabıta ekipleri de bu kapsamda denetimlerine devam ediyor.
Firma sahiplerine ve çalışanlarına hijyenle ilgili bilgi veren ekipler, ürünlerin poşetlenmesi, sosyal mesafe ve diğer konularda da uyarılarda bulunuyor. Yapılan denetimlerde ekmeklerin poşet içinde olmasına dikkat eden zabıtalar, kasa önlerindeki 1’er metrelik mesafe alanları ve marketlerin içinde yoğunluk oluşmaması konusunda çalışmalarını devam ettiriyor.
Aynı zamanda ekmek üreten fırınlarda da kontrollerini yapan ekipler, ekmek hamuru açan ustaların maske, bone kullanımlarını ve hijyenik üretim için gerekli şartları karşılayıp karşılamadıklarını inceliyor. Bunun yanında müşterilerin ekmek alıp para verdikleri kasalarda çalışan personelin aynı elle para ve ekmeğe dokunmaması konusunda bilgilendirmede bulunuluyor.

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