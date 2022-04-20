Keşan'da hakkında 16 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

EDİRNE (AA) - Edirne'nin Keşan ilçesinde hakkında çeşitli suçlardan 16 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerine durdurdukları C.K'nın UYAP sorgulamasında hırsızlık suçlarından kesinleşmiş 16 yıl hapis cezası bulunduğunu belirledi.

Emniyete götürülen hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.



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