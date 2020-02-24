Keşan’da kaçak kürk ve post operasyonu

Edirne’nin Keşan ilçesinde yapılan denetlemeler kapsamında, yurt dışından yasa dışı yollarla ülkeye sokulmuş 522 vizon postu ve 81 adet kürk ele geçirildi.

Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri tarafından yapılan çalışmalar çerçevesinde 2 ayrı araçta aramalar yapıldı.

Aramalar sırasında bir araç içinde 522 adet kaçak vizon postu ve 14 adet kürk mont ile palto bulunurken, aranan diğer araçta ise 67 adet kaçak kürk palto ele geçirildi ve bunlara el konuldu.

Olayla ilgili olarak A.K., Ş.K. ve M.İ. isimli 3 şahıs yakalanarak gözaltına alınırken, şahıslar savcılığa verdikleri ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

