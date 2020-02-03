YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Edirne
  4. Keşan’da kıraathaneye horoz dövüşü operasyonu

Keşan’da kıraathaneye horoz dövüşü operasyonu

EDİRNE HABERLERİ  | 03.02.2020 10:06 | Son Güncelleme

Edirne’nin Keşan ilçesinde horoz dövüştürüldüğü bilgisini alan polis ekipleri, bir kıraathaneye baskın yaptı.

Keşan’da kıraathaneye horoz dövüşü operasyonu

Edirne’nin Keşan ilçesinde horoz dövüştürüldüğü bilgisini alan polis ekipleri, bir kıraathaneye baskın yaptı. Kıraathanenin horoz dövüşü ringine çevrildiği mekanda 16 horoz kurtarıldı.
Bir kıraathanede bahis amaçlı horoz dövüştürüldüğü bilgisi alan Keşan İlçe Emniyeti ekipleri, Yeni Mescit Mahallesi’nde bulunan bir kıraathaneye baskın yaptı. Yapılan denetimde kıraathane içinde bir ring oluşturulduğu ve iki horozun da ring içerisinde olduğunu gören polisler, aynı kıraathane içinde bir de 16 bölümden oluşan ve horozların saklandığı dolap buldu. Ayrıca kıraathane içinde bir adet terazi, makas ve bol miktarda flaster yara bandı ele geçirdi.
Konuyla ilgili olarak, cumhuriyet savcısının talimatları doğrultusunda kıraathane sahibi hakkında “Kumar oynanması için yer ve imkan sağlama” suçundan adli tahkikata başlandı ve kıraathane içerisinde bulunan 16 horoz Keşan Belediyesi Veteriner Hizmetleri Müdürlüğü’ne teslim edildi.
Horoz sahipleri hakkında da gerekli işlemlerin yapılması için Edirne Milli Parklar Müdürlüğü’ne bilgi verilirken, kıraathane sahibi Y.D. ise ifadesi akabinde serbest bırakıldı.

Keşan’da kıraathaneye horoz dövüşü operasyonu

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Selimiye Camisi'nde hareketli dakikalar! Polis müdahale ettiSelimiye Camisi'nde hareketli dakikalar! Polis müdahale etti
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Şubat ayında deniz keyfi

Şubat ayında deniz keyfi

02.02.2020 tarihinde dünyaevine girdiler

02.02.2020 tarihinde dünyaevine girdiler

Balıkesir'de 72 yaşındaki dalgıç yeni botuyla açıldığı denizde boğuldu

Balıkesir'de 72 yaşındaki dalgıç yeni botuyla açıldığı denizde boğuldu

EMİTT Fuarı’nda imza kampanyası

EMİTT Fuarı’nda imza kampanyası

Düzce'de şüpheli ölüm

Düzce'de şüpheli ölüm

Amed Sportif Faaliyetler Hekimoğlu Trabzon’a sahasında yenildi

Amed Sportif Faaliyetler Hekimoğlu Trabzon’a sahasında yenildi

Edirne Namaz Vakitleri 3 Şubat Pazartesi

İmsak
06:50
Sabah
08:18
Öğle
13:33
İkindi
16:12
Akşam
18:37
Yatsı
20:00

Edirne Nöbetçi Eczaneler 3 Şubat Pazartesi

Murat Eczanesi
Merkez
Selimiye Eczanesi
Merkez
Hayat Eczanesi
Enez
Havsa Eczanesi
Havsa
Devranoğlu Eczanesi
Ipsala
Ebru Eczanesi
Kesan
Sevil Eczanesi
Lalapasa
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Keşanlıların deprem bölgesine yardımları yola çıktı

Keşanlıların deprem bölgesine yardımları yola çıktı

Yunanistan'a kaçmaya hazırlanırken yakalanan DHKP/C şüphelisi tutuklandı

Yunanistan'a kaçmaya hazırlanırken yakalanan DHKP/C şüphelisi tutuklandı

Teknopark’ın duvarları modern sanatla süslendi

Teknopark’ın duvarları modern sanatla süslendi

Trakya Üniversitesi Balkan Araştırma Enstitüsü’nde görev değişikliği

Trakya Üniversitesi Balkan Araştırma Enstitüsü’nde görev değişikliği

İş Kazasının Altından Cinayet Çıktı

İş Kazasının Altından Cinayet Çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.