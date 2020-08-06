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Keşan’da korona virüs denetimleri

EDİRNE HABERLERİ  | 06.08.2020 11:44 | Son Güncelleme

Edirne’nin Keşan ilçesinde, İçişleri Bakanlığı koordinasyonunda tüm il ve ilçelerde olduğu gibi Keşan Kaymakamlığı, Belediye Başkanlığı, genel ve özel kolluk birimlerinin katılımıyla "Sağlık İçin Hepimiz İçin" sloganıyla korona virüsün yayılmasını önlemek için alınan tedbirlerine yönelik denetimler gerçekleştirildi.İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, önceki gün twitter hesabından yaptığı duyuru ile tüm Türkiye’de korona virüs denetimi yapılacağını açıklamasının ardından bu sabah itibariyle Keşan’da denetimler başladı.

Edirne’nin Keşan ilçesinde, İçişleri Bakanlığı koordinasyonunda tüm il ve ilçelerde olduğu gibi Keşan Kaymakamlığı, Belediye Başkanlığı, genel ve özel kolluk birimlerinin katılımıyla "Sağlık İçin Hepimiz İçin" sloganıyla korona virüsün yayılmasını önlemek için alınan tedbirlerine yönelik denetimler gerçekleştirildi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, önceki gün twitter hesabından yaptığı duyuru ile tüm Türkiye’de korona virüs denetimi yapılacağını açıklamasının ardından bu sabah itibariyle Keşan’da denetimler başladı. Keşan Kaymakamı Cemalettin Yılmaz’ın öncülüğünde Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, Başkan Yardımcısı Yakup Balcı ile oda ve borsa başkanlarının katılımı ile oluşturulan büyük bir heyet, şehir merkezinde vatandaşlara maske ve sosyal mesafe konusunda uyarılarda bulundu.
İş yerleri, marketler, toplu taşıma araçları, taksiler, lokantalar, kafeteryalar gibi yaşam alanlarında yapılan denetlemeler ile vatandaşlara bilgilendirmede bulunuldu.
Uygulamalar sırasında caddede yürüyen maskesiz vatandaşların, polis ekiplerini fark etmesiyle panikleyip maskelerini takmaları dikkat çekti.

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