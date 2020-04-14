Keşan’da korona virüs tedbirlerini ihlal edenlere 131 bin 754 TL ceza kesildi

Edirne’nin Keşan ilçesinde korona virüs tedbirleri kapsamında alınan kararlar doğrultusunda 74 kişiye toplamda 131 bin 754 lira ceza kesildi, karantina kurallarına uymayan 2 kişi hakkında ise 2 aydan 1 yıla kadar hapis cezalarını da içeren adli işlem başlatıldı.

Keşan’da korona virüs (Covid-19) pandemisinin yayılmasının önlenmesi amaçlı Keşan Umumi Hıfzıssıhha Kurulu olarak çeşitli kararlar alınmıştı. Mezkur kararlardan, 20 yaş altının sokağa çıkmaması, vatandaşların toplu halde birbirlerine 2 metreden fazla yaklaşmaması, 65 yaşın üzerindeki bireylerin evden dışarı çıkmaması, pazarlarda ve marketlerde maske takmanın zorunluluğu, park ve mesire yerlerinde bulunma yasağı, zorunluluk haricinde dışarı çıkma (araçla gezinti yaparak alkol alma) gibi hususları ihlal eden kişilere denetimler yapıldı. Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Nisan ayında yapılan söz konusu denetimlerde şimdiye kadar 74 kişiye toplamda 131 bin 754 para cezası uyguladı.

Bunların yanında karantina kurallarına uymayan 2 şahsa ‘Bulaşıcı Hastalıklara ilişkin Tedbirlere Aykırı Davranmaktan’ adli işlem başlatıldı. Başlatılan adli işlemler ise 2 aydan 1 yıla kadar hapis cezası öngörüyor.

Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, söz konusu denetimlere devam edileceği bildirildi.

