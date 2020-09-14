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  4. Keşan’da maske takmayan 43 kişiye 38 bin 700 TL idari para cezası kesildi

Keşan’da maske takmayan 43 kişiye 38 bin 700 TL idari para cezası kesildi

EDİRNE HABERLERİ  | 14.09.2020 16:31 | Son Güncelleme

Edirne’nin Keşan ilçesinde maske takmayan kişilere yönelik yapılan denetimlerde, 43 kişiye toplam 38 bin 700 TL idari para cezası kesildi.İçişleri Bakanlığı’nca 81 İl Valiliğine gönderilen Covid-19 tedbirleri konulu genelge kapsamında Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından şehir içinde denetimler devam ediyor.Ülke genelinde (meskenler hariç olmak üzere) tüm alanlarda (kamuya açık alanlar, cadde, sokak, park, bahçe, piknik alanı, sahiller, toplu ulaşım araçları, işyerleri, fabrikalar vb.) vatandaşlara istisnasız maske takma zorunluluğu getirilmesi sebebiyle, şehir genelinde günün her saati denetim ve uygulamalar yapıldı.Yapılan denetimler neticesinde Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlileri tarafından, maske takmayan vatandaşlara yönelik yapılan kontrollerde maske takmayan 43 kişiye toplam 38 bin 700 TL idari para cezası kesildi.

Keşan’da maske takmayan 43 kişiye 38 bin 700 TL idari para cezası kesildi

Edirne’nin Keşan ilçesinde maske takmayan kişilere yönelik yapılan denetimlerde, 43 kişiye toplam 38 bin 700 TL idari para cezası kesildi.
İçişleri Bakanlığı’nca 81 İl Valiliğine gönderilen Covid-19 tedbirleri konulu genelge kapsamında Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından şehir içinde denetimler devam ediyor.
Ülke genelinde (meskenler hariç olmak üzere) tüm alanlarda (kamuya açık alanlar, cadde, sokak, park, bahçe, piknik alanı, sahiller, toplu ulaşım araçları, işyerleri, fabrikalar vb.) vatandaşlara istisnasız maske takma zorunluluğu getirilmesi sebebiyle, şehir genelinde günün her saati denetim ve uygulamalar yapıldı.
Yapılan denetimler neticesinde Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlileri tarafından, maske takmayan vatandaşlara yönelik yapılan kontrollerde maske takmayan 43 kişiye toplam 38 bin 700 TL idari para cezası kesildi.

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