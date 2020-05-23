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Keşan’da polis izin belgelerini denetledi

EDİRNE HABERLERİ  | 23.05.2020 15:45 | Son Güncelleme

Edirne’nin Keşan ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü, Türkiye genelinde uygulanacak olan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması için şehrin bir çok noktasına oluşturduğu noktalarında sıkı denetlemelerde bulundu.

Edirne’nin Keşan ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü, Türkiye genelinde uygulanacak olan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması için şehrin bir çok noktasına oluşturduğu noktalarında sıkı denetlemelerde bulundu. Ekipler dışarı çıkan kişilerin izin belgelerini denetledi.
Keşan’da bir dizi denetlemelerde bulunan polis ekipleri kurulan noktalarda trafiğe çıkan araçları ve vatandaşları tek tek durdurarak, kimlik ve izin belgelerinin olup olmadığını kontrol etti. Vatandaşların izin nedenleri soran ekipler, kişilerin izinlerine bağlı olan noktaların dışında kalıp kalmadığına dikkat etti.
Öte yandan, bugün için saat 10.00 ve 17.00 arasında market, bakkal ve manavlardan alışveriş yapacak vatandaşlara yönelik denetimlede bulunan ekipler, vatandaşların İkametlerine yürüyüş yolu mesafesinde yerlere gitmesi konusunda uyarılarda bulundu. Dışarı çıkan vatandaşların şehir içinde gezmemeleri, işlerini bitirip bir an önce ikametlerine geri dönmeleri konusunda sık sık uyarıda bulunan ekipler, yemek almak için dışarı çıkan kişilerin dönüşlerinde fişlerini ibraz etmelerini istedi.

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