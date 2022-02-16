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Keşan'da tekstil atıkları geri dönüşüme kazandırılacak

16.02.2022 09:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Keşan'da tekstil atıkları geri dönüşüme kazandırılacak

EDİRNE (AA) - Edirne'nin Keşan ilçesinde toplanan tekstil atıkları geri dönüşümle değerlendirilecek.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ilçede Sıfır Atık Yönetmeliği kapsamında tekstil atıklarının toplanması ve taşınması için açık artırma usulüyle ihale düzenlendi.

Belediye Encümen Salonu'nda gerçekleştirilen ihaleye 3 firma katıldı. İhaleyi yıllık 350 bin lirayla en yüksek teklifi veren WH International Geri Dönüşüm Tekstil Sanayi ve Dış Ticaret Limited Şirketi kazandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, ilçe geneline ilk etapta 100 tekstil atığı toplama kumbarası konulacağını belirtti.

Toplanan atıkların geri dönüşüme kazandırılacağını anlatan Helvacıoğlu, şunları kaydetti:

"Keşan'da Sıfır Atık Projesini uygulamak için kaynağında ayrıştırma çalışmalarına her geçen gün yenisini ekliyoruz. Geleceğe daha yaşanabilir çevre bırakma hedefinde bir ilçe olarak çevre hassasiyetini arttırmak için bu konuda çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz. Proje ile tekstil alanında ihtiyaç duyulan hammadde konusunda geri kazanımların olması, yeni üretimler sırasında oluşacak sera gazı ve küresel ısınma etkilerinin en aza indirilmesini hedefliyoruz."

Helvacıoğlu, tekstil atıklarının hammadde olarak değerlendirilebileceği gibi kullanılabilecek durumda olanların ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacağını aktararak, "Vatandaşların ev ve iş yerlerinde kullanmadıkları giyim, ayakkabı, oyuncak, çanta, nevresim ve benzeri atıklar kumbaralarda biriktirilerek geri dönüşüme kazandırılacak." ifadesini kullandı.

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