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Keşan’da uyuşturucu madde ticaretine darbe

EDİRNE HABERLERİ  | 24.08.2020 12:33 | Son Güncelleme

Edirne’nin Keşan ilçesinde uyuşturucu madde ticaretinin yoğun olduğu yerlerde polis ekiplerince operasyonlar düzenlendi.

Keşan’da uyuşturucu madde ticaretine darbe

Edirne’nin Keşan ilçesinde uyuşturucu madde ticaretinin yoğun olduğu yerlerde polis ekiplerince operasyonlar düzenlendi. Çok sayıda uyuşturucu maddenin ele geçirildiği denetimlerde 7 kişi hakkında soruşturma başlatıldı.
Narkotik Madde Ticareti ve Kullanımının Önlenmesine yönelik olarak Türkiye genelinde yapılan uygulamalar çerçevesinde Keşan’da da bir dizi denetimler yapıldı.
Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri tarafından 22 Ağustos Cumartesi günü, Keşan’da uyuşturucu madde ticaretinin yoğun olarak görüldüğü mahallelerde, uyuşturucu madde ticareti yapan şahısların barındığı ve içinde uyuşturucu ticaretinin yapıldığı tespit edilen 5 ayrı adrese operasyon düzenlendi. B.G. isimli şahsın evinde yaptığı aramalarda, 3 adet kilitli poşet içerisinde 1.40 gr. eroin maddesi, 1 adet poşet içinde 31.27 gr. esrar maddesi, 4 adet uyuşturucu hap, 1 hassas terazi, 2 bin 300 TL nakit para ve 143 adet de uyuşturucu madde paketlemede kullanılan kilitli poşet ele geçirdi.
Ayrıca ekipler operasyon sırasında bahse konu yerde madde satın almak veya kullanmak için orada oldukları değerlendirilen F.G., A.E., M.A. isimli şahıslar ile üzerinde 8 adet kilitli poşet içinde 3.65 gr. gelen eroin maddesi ile birlikte Ç.K. isimli bir başka şahıs da yakalandı.
Operasyonlarda T.O. isimli bir başka şahsın evinde de aramalarına devam eden ekipler, 1 adet kağıda sarılı 3.40 gr. bonzai maddesi, bir adet reçeteli hap ile G.B. isimli şahsın evinde de ruhsatsız tabanca ele geçirdi.
Konu ile ilgili olarak 7 şahıs hakkında, uyuşturucu madde ticareti yapmak-kullanmak amacıyla uyuşturucu madde bulundurmak ile 6136 SKM suçundan soruşturma başlatıldı.

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