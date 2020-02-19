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Keşan’da uyuşturucu operasyonu

EDİRNE HABERLERİ  | 19.02.2020 09:50 | Son Güncelleme

Edirne’nin Keşan ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik iki adrese düzenlenen operasyonda 2 kişi tutuklandı.Yeni Mescit Mahallesi’nde farklı iki adreste uyuşturucu bulunduğu ve bunların ticaretinin yapıldığı bilgisini alan ekipler, bu bilgiler ışığında harekete geçti.

Keşan’da uyuşturucu operasyonu

Edirne’nin Keşan ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik iki adrese düzenlenen operasyonda 2 kişi tutuklandı.
Yeni Mescit Mahallesi’nde farklı iki adreste uyuşturucu bulunduğu ve bunların ticaretinin yapıldığı bilgisini alan ekipler, bu bilgiler ışığında harekete geçti. Belirlenen noktalarda operasyonlar yapan polis, öncelikle G.K. isimli bir kişiye ait kömürlükte aramalar yaptı.
Yapılan aramalarda 142 adet kilitli poşet içinde eroin maddesi, 1 adet poşet içinde 47.84 gr. eroin, 2 adet folyo içerisinde 35.53 gr. eroin, 83 adet esctasy hap, uyuşturucu maddelerin muhafazasında ve ticaretinde kullanmak üzere çok sayıda kilitli poşet ve bir adet de kuru sıkı tabanca ele geçirildi.
Buradan sonra ikinci bir adrese daha operasyon düzenleyen ekipler, İ.K.’ye ait evde de aramalar yaptı. Bu evde de 15 adet ecstasy hap ve 17 adet kilitli poşet ele geçiren Narkotik ekipleri, isimleri İ.K., G. K., G.B. olan toplamda 3 kişiyi gözaltına aldı.
Haklarında “Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak” suçundan soruşturma başlatılan şahıslardan İ.K. ve G.B. tutuklanırken G.K. ise serbest bırakıldı.

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