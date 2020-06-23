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Keşan’da yağmur başladı, vatandaş zor anlar yaşadı

EDİRNE HABERLERİ  | 23.06.2020 14:02 | Son Güncelleme

Edirne’nin Keşan ilçesinde meteoroloji tarafından daha önce uyarısı yapılan yağış başladı.

Edirne’nin Keşan ilçesinde meteoroloji tarafından daha önce uyarısı yapılan yağış başladı. Yer yer rüzgarın da etkili olduğu yağmur hayatı olumsuz etkiledi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi tarafından ‘Sarı Kod’ ile bugün için yapılan açıklamada, 23.06.2020 Salı günü sabah saatlerinden itibaren; İstanbul, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Kocaeli, Sakarya ve Yalova’da, yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklentisi olduğuna dair bilgilendirme yapılmış ve vatandaşın tedbirli olması gerektiği belirtilmişti.
Beklenen yağıl bugün saat 12.30 sıralarında başladı. Yağış öncesinde gökyüzünü kaplayan siyah bulutların getirdiği yağış ile birlikte vatandaşlar zor anlar yaşadı.
Bazı vatandaşlar yağmurdan korunmak için saçak altlarına sığınırken, bazıları ise başlarına geçirdikleri poşetler ile evlerine gitmeye çalıştı.
Bu sırada yağmurdan korunmak için sokak hayvanları da insanlarla aynı dükkanların saçak altlarına sığınırken, bir at arabacısı da atını yağıştan korumak için Keşan Pazaryeri girişindeki kapalı alana getirdi.

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