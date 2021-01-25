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Keşan’da zincirleme kaza: 1 ölü

25.01.2021 16:32 | Son Güncelleme:
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Edirne’nin Keşan ilçesinde 3 araç yol üzerinde çarpıştı.

Edirne’nin Keşan ilçesinde 3 araç yol üzerinde çarpıştı. Meydana gelen zincirleme trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.
Kaza, saat Keşan-Gelibolu karayolu üzerindeki Keşan Devlet Hastanesi kavşağında meydana geldi. Keşan’dan, Gelibolu yönüne giden E.E. yönetimindeki 26 ACH 824 dorse plakalı süt tankeri, aynı yönde seyreden Ahmet Özdöl idaresindeki 22 RF 796 plakalı otomobile çarptı. Çarpışmanın etkisiyle yolda savrulan araç da önünde giden E.İ. yönetimindeki 59 LR 878 plakalı cipe çarptı.
Kazada 22 RF 796 plakalı araç sürücüsü Ahmet Özdöl ağır yaralanırken, haber verilmesinin ardından bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri yolda güvenlik önlemlerini alırken, sağlık ekipleri de Özdöl’e ilk müdahalelerini yaptı; ancak ağır yaralanan Özdöl, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Ambulans ile Keşan Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Ahmet Özdöl, morga kaldırılırken, kazaya karışan diğer sürücüler E.İ ve E.E. ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
Kaza sırasında Keşan’dan Çanakkale istikametine olan alt geçişler, yola saçılan araç parçaları ve yakıt sebebiyle kapatılırken, ulaşım üst geçitten sağlandı. Savcılık tarafından yapılan incelemenin ardından, yolun temizlenmesiyle karayolu tekrar trafiğe açıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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