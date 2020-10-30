YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Edirne
  4. Keşan’da zincirleme kaza: 2 yaralı

Keşan’da zincirleme kaza: 2 yaralı

EDİRNE HABERLERİ  | 30.10.2020 21:59 | Son Güncelleme

Edirne’nin Keşan ilçesinde 5 aracın birbirine girdiği zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.Kaza, saat 18.00 sıralarında Keşan’ın Yenimuhacir beldesi girişinde Malkara-Keşan karayolu arasında meydana geldi.

Edirne’nin Keşan ilçesinde 5 aracın birbirine girdiği zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 18.00 sıralarında Keşan’ın Yenimuhacir beldesi girişinde Malkara-Keşan karayolu arasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Malkara’dan Keşan istikametine doğru seyreden H.D. yönetimindeki 06 R 7430 plakalı otomobilin hareket halindeyken duraklaması nedeniyle kendisi ile aynı istikamette seyreden U.K. yönetimindeki 59 EJ 006 yönetimindeki otomobil alt geçit girişinde çarpıştı. 17 PJ 344 plakalı kamyon sürücüsü A.O. meydana gelen kazaya karışmamak için yavaşladı, ancak arkasından gelen H.T. yönetimindeki 34 HJ 0110 plakalı bir başka araç dorsesine arkadan çarptı. Bu sırada duramayan A.K. idaresindeki 22 AAT 593 plakalı kamyonet dahil oldu. 5 aracın karıştığı kazada 34 HJ 0110 plakalı araçta bulunan H.T. ve A.T. isimli kişiler yaralandı.

Olayın haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda jandarma, trafik ve ambulans ekipleri yönlendirilirken, kazada yaralanan 2 kişi Keşan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kazanın meydana geldiği alt geçit, trafiğe kapanırken ekipler Keşan ve Malkara yönünden gelen araçları yan yollara sevk etti. Araçların hasar tespitinin ardından çekiciler yardımıyla kaldırıldıktan sonra trafik normale döndü.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Henüz 14 yaşında ama... Koronavirüsle savaşta öyle bir keşfe imza attı ki... Henüz 14 yaşında ama... Koronavirüsle savaşta öyle bir keşfe imza attı ki...
Selimiye Camisi'nde hareketli dakikalar! Polis müdahale ettiSelimiye Camisi'nde hareketli dakikalar! Polis müdahale etti
En Çok Okunan Yerel Haberler
Futbol: Süper Lig
Futbol: Süper Lig
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "(İzmir'deki deprem) Sahada Buse kızımızla telefonla konuştuk, ablasıyla konuştuk. Buse kızımızın yanında İnci kızımız var, bununla ilgili de arkadaşlar çalışmaları yapıyorlar. İnşallah daha çok Buselerimiz kurtulur
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "(İzmir'deki deprem) Sahada Buse kızımızla telefonla konuştuk, ablasıyla konuştuk. Buse kızımızın yanında İnci kızımız var, bununla ilgili de arkadaşlar çalışmaları yapıyorlar. İnşallah daha çok Buselerimiz kurtulur
Silah operasyonunda 1 tutuklama, 5 adli kontrol
Silah operasyonunda 1 tutuklama, 5 adli kontrol
Atatürk’ün bilinmeyen fotoğrafları Küçükçekmece’de sergileniyor
Atatürk’ün bilinmeyen fotoğrafları Küçükçekmece’de sergileniyor
Kovid-19 vakalarını atlatan Hatayspor, Sivasspor maçı hazırlıklarına başladı
Kovid-19 vakalarını atlatan Hatayspor, Sivasspor maçı hazırlıklarına başladı
Hatay'da tır ile otomobil çarpıştı: 3 ölü, 2 yaralı
Hatay'da tır ile otomobil çarpıştı: 3 ölü, 2 yaralı

Edirne Namaz Vakitleri 31 Ekim Cumartesi

İmsak
06:11
Sabah
07:38
Öğle
13:02
İkindi
15:50
Akşam
18:17
Yatsı
19:39

Edirne Nöbetçi Eczaneler31 Ekim Cumartesi

Gürkan Eczanesi
Merkez
Mehmet Ay Eczanesi
Merkez
Saygın Eczanesi
Enez
Havsa Eczanesi
Havsa
Uysal Eczanesi
Ipsala
Bilge Nur Eczanesi
Kesan
Sevil Eczanesi
Lalapasa
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Uzunköprü Belediye Başkanı Becan’ın 29 Ekim mesajı
Uzunköprü Belediye Başkanı Becan’ın 29 Ekim mesajı
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
Edirne'de son yağışlar kentin verimli topraklarına can suyu oldu
Edirne'de son yağışlar kentin verimli topraklarına can suyu oldu
Edirne'de trafik kazası: 2 yaralı
Edirne'de trafik kazası: 2 yaralı
Edirne'de sulama kanallarında sıkışan balıklar doğal alanlarına salınıyor
Edirne'de sulama kanallarında sıkışan balıklar doğal alanlarına salınıyor
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.