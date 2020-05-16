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Keşanlı pazar esnafı maske cezasına tepki gösterdi

EDİRNE HABERLERİ  | 16.05.2020 17:10 | Son Güncelleme

Edirne’nin Keşan ilçesinde kurulan halk pazarında, korona virüs tedbirleri kapsamında maske takması istenen esnafa, maske takılmadığı gerekçesiyle ceza tutanağı tebliğ edildi.

Edirne’nin Keşan ilçesinde kurulan halk pazarında, korona virüs tedbirleri kapsamında maske takması istenen esnafa, maske takılmadığı gerekçesiyle ceza tutanağı tebliğ edildi. Esnaf karara ve uygulamalara tepki gösterirken, pazaryerinde bir süre gerginlik oluştu.
Keşan halk pazarı bu hafta konfeksiyon bölümünün açılması ile birlikte tam kapasite olarak yeniden açıldı. Girişlerde bu hafta ateş ölçümü ve maske kontrolü yapılmayan pazaryerinde zabıta ve polis esnafa yönelik olarak maske kontrolünde bulundu.
Daha önce yapılan uyarılarda esnafın maske kullanması zorunlu kılınması konusunda yapılan kontroller sırasında maske takmadıkları ve gerekli kuralların dışına çıkan bazı pazarcı esnafına yine ekipler tarafından tutanak tutuldu, ancak bu uygulamaya karşı çıkan esnaf karara tepki gösterdi.
“Su içerken, sigara içerken maskemizi indirdik, bu süre içinde de bize ceza yazdılar, yoksa normalde sürekli olarak takıyoruz biz pazaryerinde maskelerimizi. Biz suyu nasıl içeceğiz? Su içmek için pazaryerinden dışarı mı çıkacağız?” şeklinde konuşan esnaf, bir araya gelerek güvenlik görevlileri ile konu üzerinde tartışmaya başladılar.
Kısa süre içinde pazaryerindeki diğer esnafların da gelip katılması ile birlikte büyüyen gerginlik, zabıta ve polis ekiplerinin bölgeye gelip durumu kontrol etmesiyle dağıldı.

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