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Keşanlılar bembeyaz bir güne uyandı

27.01.2021 11:15 | Son Güncelleme:
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Edirne’nin Keşan ilçesinde akşam saatlerinde başlayan yağmur, hava sıcaklığının düşmesiyle kar yağışına dönüştü.

Edirne’nin Keşan ilçesinde akşam saatlerinde başlayan yağmur, hava sıcaklığının düşmesiyle kar yağışına dönüştü. Keşanlılar bembeyaz bir güne uyandı.
Bölgede bir önceki gün başlayan aralıklı yağmur yağışları, akşamın ilerleyen saatlerine doğru şiddetini artırdı. Hakim rüzgar lodosun karayele çevirmesiyle hava sıcaklıklarındaki ani düşüş öncelikle şehrin yüksek yerlerinde ardından da merkezinde kara dönüştü.
Gece geç saatlerde başlayan kar yağışı ardından sabahın ilk ışıklarında yeni güne uyanan Keşanlılar sabah bembeyaz sokaklarla karşılaştı. Özellikle evlerin çatılarında ve araçların üzerinde tutunmayı başaran kar örtüsü, yağış devam ettikçe kenti beyaza bürüdü.

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