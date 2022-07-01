Keşfetteam ile klima keşfinde akıllı dönem

İSTANBUL (AA) - Mitsubishi Electric, müşterilerinin ihtiyaç ve beklentilerini karşılayacak inovatif çözümler sunarak, Keşfetteam konseptini geliştirdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Mitsubishi Electric, müşteri memnuniyetini en üst seviyede tutacak çözümleriyle fark yaratmayı başarıyor. Marka, hayata geçirdiği Keşfetteam uygulaması ile sektörde daha önce hiç karşılaşılmamış bir keşif süreci hizmetiyle öne çıkıyor.

Şirketin teknik uzmanlığı ve müşterilerinden gelen geri bildirimler ışığında geliştirilen Keşfetteam, klima kapasitesinin daha doğru hesaplanmasından klima seçiminin standartlaştırılmasına kadar bir dizi avantaj sunuyor.

- Konfor standartlarını yükselten bir keşif hizmeti

Doğru klima seçimi, hem yaşam alanlarındaki konfor standartlarını sağlamak hem de enerji tasarrufu elde etmek için belirleyici bir rol üstleniyor. Keşfetteam konsepti ise kullanıcılarına birçok ayrıcalıklı deneyim yaşatıyor.

Keşfetteam ekipleri, tecrübeli ve uzman kadrosu ile kişisel beklenti ve ihtiyaçları maksimum oranda karşılarken aynı zamanda mekan için en uygun klimanın seçilmesinde kullanıcılara danışmanlık yapıyor.

Keşfe giden kişinin uzmanlığı ve tecrübesine dayanan geleneksel keşif yönteminin yerine mekanın ısıl ihtiyaçlarını göz önünde tutan ve daha detaylı hesaplama yapan yazılımla ilgili süreçler yönetiliyor. Bu çalışma, her farklı cihazın coğrafi bölge, yön, konum gibi değişkenler karşısında gösterdiği kapasite değişimini montaj yapılacak mekanın yapısal özelliklerinin de değerlendirmeye katıldığı dijital ve teknolojik hesaplama araçlarıyla gerçekleştiriyor böylece Mitsubishi Electric cihazlarına özel seçimler yapılabiliyor.

- Termal Görüntüleme ve Artırılmış Gerçeklik Uygulaması ile akıllı keşif

Açıklamaya göre, Mitsubishi Electric, Keşfetteam hizmeti ile kullanıcılarını rahat ettirecek ve yaşamlarını kolaylaştıracak çözümlerle kişiselleştirilebilen hizmetler sunuyor.

Klima seçimi kadar, klimanın nereye konumlandırılacağı da kullanım ve güç tüketimi açısından kritik bir önem taşıyor.

Mitsubishi Electric, Keşfetteam ile keşif yapılan mahaldeki yalıtım sorunları, ısı köprüleri, dış duvarlardaki ve kapılardaki ısı kaçakları gibi pek çok noktayı termal görüntüleme yöntemleriyle tespit ediyor. Keşfetteam ekibinin doğru yönlendirmeleri sayesinde kullanıcıların klimalardan tam verim alabilmeleri ve yüksek enerji tasarrufu yapabilmelerine katkı sağlanıyor.

Klimanın belirlenen yerde nasıl duracağıyla ilgili soru işaretleri yaşayan kullanıcılar için de Artırılmış Gerçeklik Uygulaması (Augmented Reality) devreye giriyor.

Uygulama, kullanıcıların ihtiyacına en uygun olan klimanın mekanda nasıl konumlanacağını deneyimleterek maksimum müşteri memnuniyeti sağlıyor.

Cihaz tasarımlarında konfor fonksiyonelliklerinin yanı sıra görsel uyumu da ön planda tutan Mitsubishi Electric, tüketicilerin ilk andan itibaren her anlamda uygun cihazı seçmelerini ve deneyimlemelerini sağlayarak müşteri memnuniyetini üst seviyeye taşıyor.

