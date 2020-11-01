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Kesikbaş’tan ESO’nun 52’nci yılı mesajı

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 01.11.2020 16:49 | Son Güncelleme

Eskişehir Sanayi Odası (ESO) Başkanı Celalettin Kesikbaş, ESO’nun 52’nci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.Bugünün gündeminin çok farklı olduğunu, dünya, ülke ve kent ekonomilerini derinden sarsan bir tecrübe yaşadıklarını ifade eden Kesikbaş, “Önceliğimiz sağlık olmak üzere ESO olarak gündemimizin temel maddesi üyelerimizin işlerini, üretimlerini ve istihdamını korumaktır.

Kesikbaş’tan ESO’nun 52’nci yılı mesajı

Eskişehir Sanayi Odası (ESO) Başkanı Celalettin Kesikbaş, ESO’nun 52’nci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.
Bugünün gündeminin çok farklı olduğunu, dünya, ülke ve kent ekonomilerini derinden sarsan bir tecrübe yaşadıklarını ifade eden Kesikbaş, “Önceliğimiz sağlık olmak üzere ESO olarak gündemimizin temel maddesi üyelerimizin işlerini, üretimlerini ve istihdamını korumaktır. Bunun için yönetim kurulumuzla ve meslek komitelerimizle yoğun bir mesai harcıyor, üyelerimizin taleplerini ilgili bakanlıklar düzeyinde ulaşmasını sağlıyoruz. Ama en çok yeni projelerle üyelerimizin işlerini kolaylaştıracak, yeni pazarlara ulaşmasını sağlayacak bir ekosistem oluşturma gayretindeyiz” dedi.

"Üreteceğiz, ülkemiz büyüyecek"
Eskişehir Sanayi Odası’nın 52 yılında odayı kuran kurucu büyüklerle aynı heyecanı ve dinamizmi paylaştıklarına değinen ESO Başkanı Kesikbaş, “Eskişehir Sanayi Odası’nın 52. Kuruluş yıl dönümünde aynı heyecanla, çağın ötesine bakarak devraldıklarımızı bir adım öteye taşımak için çalışıyoruz. Tüm çabamızı, enerjimizi ve mesaimizi üyelerimizin gelişimi için harcıyoruz. Şehrimiz üretimini, istihdamını, mesleki eğitimini ve ihracatını arttırmak hedefiyle yürüyoruz. Demir ağlarla dünyanın dört bir yanına bağlanıyor, ihracat için büyük veriyi şehrimize ulaştırıyoruz. Pandemi ile birlikte oluşan yeni dünya pazarında üyelerimizin yerini alabilmesi için projeler hayata geçiriyoruz. Çünkü biliyoruz ki biz üreteceğiz, Eskişehir zenginleşecek, ülkemiz daha da güçlenecek” dedi.

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