Kesilmesini istediği ayaklarıyla yürümeyi başardı

Konya’da yaşayan 16 yaşındaki Şule Kılınçkan’a küçük yaşlarda bin bebekte bir görülen serebral palsi tanısı konuldu. Tanının konulmasının ardından genç kız için zorlu yaşam mücadelesi de başlamış oldu. Arkadaşları gibi okula gidemediği için eğitim hayatında geri kalan genç kız, yürüyememenin vermiş olduğu umutsuzlukla hayatına sürdürmeye başladı. Yürümek uğruna annesine ayaklarının kesilip yerine protez takılmasının dahi teklif eden Şule Kılınçkan, rahatsızlığı ile ilgili internette araştırma yaptığı sırada yaşadığı umutsuzluk yerini heyecana bıraktı. Konya Şehir Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölümünde rahatsızlığı ile ilgili tedavi aşamasının olduğunu gören genç kız, araştırma sürecini ailesiyle paylaştıktan sonra Konya Şehir Hastanesine giderek müracaatta bulundu. Ayakları yan basan Şule Kılınçkan’a yapılan tetkik ve rapor sonuçlarının ardından 4 ameliyatın bir anda yapıldığı 1 operasyon sonrası fizik tedavi süreci başladı. Yaklaşık 1 yıl boyunca ikamet ettiği Çumra ilçesinden Konya kent merkezine gelerek tedavisini sürdüren genç kız, sonunda ayakkabı giyerek yürümeyi başardı.

“PEK UMUDUM YOKTU AMA YİNE DE GİDELİM DEDİM VE BAŞARILI OLDU”

1 yıllık mücadelenin ardından yürümeyi başaran Şule Kılınçkan, “Hayatımda ilk olarak okuluma gidemedim okul hayatımı devam ettiremedim. En çok ona üzülmüştüm. Bir şans eseri Ahmet hocam ile karşılaştık. Onu buldum. Pek umudum yoktu ama yine de gidelim dedim. Başarılı oldu. Ne kaybederiz dedim? Ahmet hocam ameliyatı var dedi, ameliyat oldum. Çok memnun kaldım, Allah razı olsun. Pek sosyal hayatımda yoktu. Artık dışarı içine çıkabiliyorum. Öz güvenim yerine geldi” dedi.

“KIZIM BANA AYAKLARIMI BİLEKLERİMDEN KESTİRELİM DEDİ"

İlk tedaviye geldiği sırada kızıyla yaptığı konuşmayı anlatan anne Fadime Akpınar, “Ne gibi zorluklar yaşadık Şule’nin eğitim hayatı en başta bitmişti. Eğitim hayatına yeniden döndü. Şule 10 yaşından beri ayakkabı giyemiyordu, artık ayakkabı giyebiliyor. Ben çok duygulandım. Bir ben değil benim bütün akrabalarım hocamıza çok dualar ediyoruz. Biz buraya gelirken Şule’nin niyeti yürüyemediği için ayakları yan bastığı için ‘kızım bana anne ayaklarımı bileklerimden kestirelim bir protez ayak taktıralım en azından ben yaşamak bile istemiyorum’ dedi. Tesadüf olarak geldik buraya. Gerçekten duygulanıyorum kızımı böyle görünce” şeklinde konuştu.

“4 FARKLI AMELİYATI BİR ANDA YAPILDIĞI BİR AMELİYAT YAPTIK VE BİRİNCİ YILDA İYİLEŞME TAMAMLANDI”

Serebral palsi hastalarının tedavi edilebileceğini ve bu süreçten korkmamaları gerektiğinin altını çizen Konya Şehir Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Doç. Dr. Ahmet Sinan Sarı, “Kızımız bize geldiğinde geçen sene ameliyatlarını tamamladık. Hem ayaklar içe basıyor hem de parmak ucu basıyor ve yürüme potansiyeli çok ciddi anlamda kısıtlanmış idi. Koltuk değnekleriyle yahut annesi, babası koluna girerek yürüyordu ancak kızımıza ayak deformite bir ameliyat yaptık. Daha doğrusu kombine bir prosedür dediğimiz 3-4 farklı ameliyatı bir anda yapıldığı bir ameliyat yaptık ve ameliyat sonrası birinci yılda iyileşmesi tamamlandı. Şu anda ise sonuçtan memnunuz. Yürümeye, eğitim hayatına, sosyal hayatına daha aktif katılmaya başladı. Kendine güveni gelmeye başladı ve tedaviden çok fayda gördü. Biz de kimsede olmasını istemeyiz ama velev ki oldu diyelim. Bunların tedavisi var bunun farkında olmak lazım. Uygun rehabilitasyon ve uygun cerrahi müdahalelerle hatırı sayılır bir serebral palsi hastalarımız var tedavilerinden fayda görecek bunların ameliyatlarından da korkmamak lazım. Çocukta zaten hastalık var, ameliyatı kaldırabilir mi? Evet kaldırabilir. Biz bunları zaten öncesinde hazırlıklarını yaparak ameliyatlarını yapıyoruz. Bu açıdan da velilerin, ebeveynlerin tedirgin olmaması lazım. Uygun ameliyatlar ve uygun rehabilitasyonla birçok hastalar hayata çok daha aktif katılım sağlayabiliyorlar” ifadelerini kullandı.

