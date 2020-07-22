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Kesim elemanları eğitimden geçti

BURSA HABERLERİ  | 22.07.2020 15:43 | Son Güncelleme

Mudanya Belediyesi, kurban kesim elemanlarına kesim eğitimi verdi.

Mudanya Belediyesi, kurban kesim elemanlarına kesim eğitimi verdi. 37 kursiyerin katıldığı eğitimlerde hijyen ve korona virüs tedbirlerine de ayrı yer verildi.
Mudanya Belediyesi ve Halk Eğitim Merkezi işbirliğiyle kurban bayramı öncesinde kurban kesim elemanı kursu gerçekleştirildi. Kurbanlık hayvanlarda kesimden önce ve sonra yapılması gerekenler, dini esaslar, kesim sırasında meydana gelebilecek yaralanmaların yanı sıra, hijyen ve korona virüs tedbirleriyle ilgili bilgiler aktarıldı. Mudanya Müftülük Toplantı Salonu’nda Mudanya Belediyesi Veteriner Hekimi Şükriye Çelikkollu, Mudanya Belediyesi İş Güvenliği Uzmanı Alkan Ünal ile İlçe Müftülüğü görevlisi İmam Yücel Basrik tarafından verilen eğitimler sonucu 37 kursiyere sertifikaları verildi.
Düzenlenen kurs programında bu yıl hijyen ve korona virüs tedbirlerinin ön planda olduğuna vurgu yapan Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, kursun gerçekleşmesinde emek veren tüm kurum ve kişilere teşekkür etti. Belirlenen kesim yerleri dışında vatandaşların kurban kesmemelerini isteyen Türkyılmaz, “Belediye olarak bayram boyunca herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için görevimizin başında olmaya devam edeceğiz. Vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamamaları için belirtilen uyarılara, virüs tedbirleri ile özellikle maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymalarını istiyoruz” dedi.

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