Kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 2 hükümlü Sakarya'da yakalandı

Sakarya'nın Karasu ilçesinde, haklarında kesinleşmiş hapis cezaları bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alınan biri kadın 2 hükümlü cezaevine gönderildi.

Karasu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hakkında "kasten yaralama" suçundan 18 yıl 40 ay, "fuhuş" suçundan 2 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan kadın hükümlü K.T'nin (42) ilçeye tatile geldiğini tespit etti.

Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, K.T. ile yanındaki "basit yaralama" suçundan 2 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan R.B'yi (44) gözaltına aldı.

Hükümlüler, emniyet ve savcılıktaki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.



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