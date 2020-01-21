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  4. Kesinleşmiş hapis cezası buluna zanlı yakalandı

Kesinleşmiş hapis cezası buluna zanlı yakalandı

MANİSA HABERLERİ  | 21.01.2020 00:13 | Son Güncelleme

Alaşehir İlçe Emni·yet Müdürlüğüne bağlı polis ekiplerin silahla tehdit başta olmak üzere değişik suçlardan kesinleşmiş 8 yıl 7 ay hapis cezası bulunan E.Z.(40) Yaptıkları operasyonla yakaladılar.

Alaşehir İlçe Emni·yet Müdürlüğüne bağlı polis ekiplerin silahla tehdit başta olmak üzere değişik suçlardan kesinleşmiş 8 yıl 7 ay hapis cezası bulunan E.Z.(40) Yaptıkları operasyonla yakaladılar. Alaşehir polis ekipleri gece saat 23.00 sularında zanlıyı Alaşehir Esentepe Mahallesi Çamlıbel caddesi üzerinde gördü. Şüpheli E.Z (40) kaçarak aynı mahallede oturan bayan arkadaşı B.A. (24) nın evine girdi. Polis ekipleri ekipler adrese yaptığı baskında şüpheli E.Z yi 126 gr esrar maddesi ve kullanmış olduğu sahte kimlik ile birlikte yakaladılar. Şüpheli gözaltına alındı, soruşturma devam ediyor.

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