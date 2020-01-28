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Kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs tutuklandı

NİĞDE HABERLERİ  | 28.01.2020 14:14 | Son Güncelleme

Niğde’de hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir kişi yakalandı.Bor İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şahıslara yönelik yaptığı çalışmada, çeşitli suçlardan aranan ve hakkında 5 ay hapis cezası bulunan L.Ç.’yi yakaladı.Gözaltına alınan L.Ç., işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.Öte yandan Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde bulunduran, kullanan ve ticaretini yapan şahıslara yönelik yürüttüğü çalışmada, 4 kişiyi gözaltına aldı.Şahsıların üzerinde yapılan aramalarda, bir miktar uyuşturucu madde ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 685 lira ele geçirildi.Şüphelilerden N.E., işlemlerin ardından sevk edildiği nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı, diğer 3 kişi hakkında işlem başlatıldı.

Niğde’de hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir kişi yakalandı.
Bor İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şahıslara yönelik yaptığı çalışmada, çeşitli suçlardan aranan ve hakkında 5 ay hapis cezası bulunan L.Ç.’yi yakaladı.
Gözaltına alınan L.Ç., işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.
Öte yandan Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde bulunduran, kullanan ve ticaretini yapan şahıslara yönelik yürüttüğü çalışmada, 4 kişiyi gözaltına aldı.
Şahsıların üzerinde yapılan aramalarda, bir miktar uyuşturucu madde ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 685 lira ele geçirildi.
Şüphelilerden N.E., işlemlerin ardından sevk edildiği nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı, diğer 3 kişi hakkında işlem başlatıldı.

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Cıhan Eczanesi
Merkez
Eşsiz Eczanesi
Altunhisar
Bor Eczanesi
Bor
Çamardı Eczanesi
Camardi
Derya Eczanesi
Ciftlik
Ulukısla Eczanesi
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