YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Zonguldak
  4. Kesintiler büyük oranda giderildi

Kesintiler büyük oranda giderildi

23.01.2021 19:25 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Batı Karadeniz’de etkili olan yoğun fırtına ve kar yağışı sebebiyle Zonguldak ve Bartın’ın bazı bölgelerinde yaşanan elektrik kesintilerinde, Başkent EDAŞ ekiplerinin yoğun mesaisi sonuç verdi.

Batı Karadeniz’de etkili olan yoğun fırtına ve kar yağışı sebebiyle Zonguldak ve Bartın’ın bazı bölgelerinde yaşanan elektrik kesintilerinde, Başkent EDAŞ ekiplerinin yoğun mesaisi sonuç verdi. Zonguldak’ın Ereğli ilçesine bağlı Karakavuz Köyü sakinleri, gece gündüz demeden çalışan ekiplere sıcak yemek ikram ederek teşekkür etti.
Zonguldak’ta etkili olan kar yağışı sonrası yaşanan elektrik kesintileri sonrası BEDAŞ ekipleri tarafından sahadaki çalışmaları en üst düzeye çıkarılarak sürdürülüyor. Çalışmalar neticesinde Bartın’da tüm trafolara enerji verildiği öğrenilirken, Zonguldak’ta ise son enerjisiz trafolara müdahale ediliyor.
BEDAŞ ekiplerinin çalışmalarına destek vermek üzere İstanbul, Ankara, Kastamonu, Karabük, Çankırı, Kırıkkale, Adana, Mersin ve Hatay’dan ekipler gelerek çalışmalara destek veriyor. Toplamda 9 İlden gelen 207 kişilik ekip ile birlikte, 99 araç, 9 jeneratör ve 15 iş makinesi ile Zonguldak ve Bartın’ın yeniden enerji verilmesi için aralıksız çalıştı.
Genel Müdür Samsa’dan tüm ekiplere teşekkür
Enerjisa Dağıtım Şirketleri Genel Müdürü Süleyman Samsa, Başkent EDAŞ’ın Zonguldak ve Bartın ekipleriyle desteğe gelen tüm ekiplere, çetin şartlarda gösterdikleri fedakârca mücadele için müteşekkir olduğunu belirterek, “Bu yoğun çalışmalar süresince sahadaki öngörülebilir olan veya olmayan birçok tehlikeye rağmen operasyonumuzu kazasız belasız atlatmak en büyük mutluluk kaynağımız.” İfadelerini kullandı.
Mücadele süresince, Zonguldak ve Bartın’a afet şartları yaşatan yoğun kar yağışı ve fırtınanın etkilerini en kısa sürede gidermeye ve enerji arzını yeniden sağlamaya odaklandıklarını ifade eden Samsa, “Gayemize ulaşana dek, enerjisiz kalanların dertleriyle dertlenip, enerjiye kavuşturduğumuz müşterilerimizle sevindik. Çabamızda bizlerle işbirliği içerisinde yol alan tüm kamu kurum ve kuruluşlarıyla, değerli yöneticilerine teşekkür ederiz.” dedi.
Karakavuz Köyü’nden sıcak teşekkür
Başkent EDAŞ ekiplerinin bu dönemde yaşadığı yoğun ve uzun mesai sonrasında, Kdz. Ereğli ilçesine bağlı Karakavuz Köyü sakinleri kendilerine teşekkür etti.
Ekipler yemek için verilen aranın ardından, enerjisiz köy ve yerleşim yeri kalmaması için çalışmalarına kaldıkları yerden devam etti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERCem Yılmaz'ın Ozan Güven sessizliğiCem Yılmaz'ın Ozan Güven sessizliği
Zonguldaklı Kadınlar Özgecan İçin YürüdüZonguldaklı Kadınlar Özgecan İçin Yürüdü
1/

Zonguldak Namaz Vakitleri 23 Ocak Cumartesi

İmsak
06:36
Sabah
08:05
Öğle
13:10
İkindi
15:41
Akşam
18:04
Yatsı
19:28

Zonguldak Nöbetçi Eczaneler23 Ocak Cumartesi

Buket Eczanesi
Merkez
Çatalağzı Eczanesi
Merkez
Görkem Eczanesi
Merkez
Sağlam Eczanesi
Merkez
Sonat Eczanesi
Merkez
Yazıcı Eczanesi
Merkez
Simge Eczanesi
Alapli
Tümünü Göster
Zonguldak ECZANELER
Zonguldak ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Erzurumspor-Alanyaspor maçının ardından

Erzurumspor-Alanyaspor maçının ardından

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Kaybolan 90 Koyunu Jandarma ekipleri buldu

Kaybolan 90 Koyunu Jandarma ekipleri buldu

Kontrolden çıkan otomobil takla attı: 3 yaralı

Kontrolden çıkan otomobil takla attı: 3 yaralı

"Samsunspor'un kara günü"nde hayatını kaybedenler canlı yayında anıldı

"Samsunspor'un kara günü"nde hayatını kaybedenler canlı yayında anıldı

Diğer Haberler

Ekiplerin kar mesaisi sürüyor

Ekiplerin kar mesaisi sürüyor

Zonguldak'ta silah ticareti yaptığı iddiasıyla 5 şüpheli yakalandı

Zonguldak'ta silah ticareti yaptığı iddiasıyla 5 şüpheli yakalandı

Ormanlı’da tüm yollar açıldı

Ormanlı’da tüm yollar açıldı

Ormanlı’da tüm yollar açıldı

Ormanlı’da tüm yollar açıldı

Kdz. Ereğli Belediyesinde koordine toplantısı yapıldı

Kdz. Ereğli Belediyesinde koordine toplantısı yapıldı

Huzurevi sakinlerine korona aşısı yapıldı

Huzurevi sakinlerine korona aşısı yapıldı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.