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Kesintisiz enerji için karla kaplı arazide mücade devam ediyor

18.01.2021 10:16 | Son Güncelleme:
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Sivas’ta etkili olan kar yağışının ardından ÇEDAŞ ekiplerinin zorlu arıza onarım çalışmaları devam ediyor.Sivas’ta son günlerde etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle elektrik dağıtım şebekelerinde meydana gelen arızalara müdahale eden Çamlıbel Elektrik Dağıtım A.Ş.

Sivas’ta etkili olan kar yağışının ardından ÇEDAŞ ekiplerinin zorlu arıza onarım çalışmaları devam ediyor.
Sivas’ta son günlerde etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle elektrik dağıtım şebekelerinde meydana gelen arızalara müdahale eden Çamlıbel Elektrik Dağıtım A.Ş. (ÇEDAŞ) ekipleri, zorlu kış şartlarında il genelinde çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler Kartalca Köyü bölgesinde de çalışmalarını sürdürdü. Sivas Ziraat Odası Başkanı Hacı Çetindağ damerkez Kartalca Köyü bölgesinde arıza onarım çalışmalarını sürdüren ÇEDAŞ ekiplerini ziyaret ederek yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı. Çetindağ, onarım faaliyetlerindeki özverili çalışmalarından dolayı ÇEDAŞ ekiplerine teşekkür etti.
Ziyaret sırasında açıklama yapan Ziraat Odası Başkanı Çetindağ, merkeze bağlı köylerde elektrik sorununun en kısa sürede çözüleceğini dile getirdi. Başkan Çetindağ; “Şu anda Kartalca bölgesinde 1600 rakımlı bir noktadayız. ÇEDAŞ çalışanlarını yerinde görmek için geldik. Burada ne kadar zorluklar altında çalıştıklarını gördük. Önce ekipte çalışanlara Ziraat Odası adına çok teşekkür ediyorum. Şu an herkes evlerinde iken gece gündüz demeden çalışıyorlar. Kırsal kesime elektrik vermek için gece gündüz uğraşıyorlar. İnşallah en kısa zamanda da Sivas’ımızda elektriksiz hiçbir köy kalmayacak. Çiftçilerimiz bir nebze de olsa rahatlayacaklar. İnşallah bir çözüm olur, bundan sonra böyle arızalar yaşanmaz. Arkadaşlarımız 100 yılda bir olabilecek olay diyorlar. Kar ile yağmurun aynı anda yağması etkili oldu. Değerli muhtarlarımız da burada. Bu çalışmalarından dolayı arkadaşlarımızın hepsine teşekkür ediyorum, emeklerine sağlık” dedi.
Bölgede bulunan Akçainiş Köyü Muhtarı Hacı Ömer Ömer Gülmez ise “ÇEDAŞ ekipleri idarecileriyle birlikte sahadalar. ÇEDAŞ idaresi ve çalışanları elinden geleni yapıyorlar. Şu an ciddi bir kar yağışı var ve buna rağmen herkes sahada. Başkanımıza da ÇEDAŞ ekibimize de teşekkür ediyorum. Bu bir doğal afettir. Doğal afeti sabırla idare edeceğiz ve sabırla aşacağız” şeklinde konuştu.
Haydarlı Köyü Muhtarı İsa Karakaya da, “Ziraat Odası Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Buralara geldi, bizleri ziyaret etti. ÇEDAŞ’ta görevli Kazım beye özellikle teşekkür ediyorum. Ekipler gece gündüz çalışıyor. İşleri rast gelsin” ifadelerini kullandı.

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