Keşkekler evlere teslim edilecek

Korona virüs salgını nedeniyle 4 gün sokağa çıkamayacak olan Merzifon halkı için bayramların olmazsa olmazı keşkekler, yürüyerek en yakın fırına verilecek. Fırıncılar ise pişen keşkekleri vatandaşların evlerine teslim edecek.

Yeni tip korona virüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla ülke genelinde olduğu gibi 4 gün boyunca Ramazan Bayramı’nda sokağa çıkamayacak olan Merzifonlular için bayram sabahlarının olmazsa olmazı keşkek tartışmalarına yönelik karar açıklandı. Sokağa çıkma yasağı olan Arife günü vatandaşlar araçsız yürüyerek keşkeklerini en yakın fırına verebilecek. Bayram sabahı ise fırıncılar pişirilen keşkekleri vatandaşların evlerine teslim edecek.

“Tedbirler alacağız”

Virüs nedeniyle bazı alışkanlıkların terk edilmesi gerektiğini belirten Merzifon Belediye Başkan Yardımcısı Erkan Ergül, “Bir Ramazan ayını daha geride bırakmak üzereyiz. Yalnız bu Ramazan ayı daha öncekilerden çok farklı şekilde yaşandı. Daha önce yapmaya alıştığımız birçok şeyi bu Ramazan’da ya yaşayamadık ya da kısıtlı yaşamak zorunda kaldık. Görülüyor ki bayramda da bazı alışkanlıklarımızı bu bayram için terk edeceğiz ve ya tedbirler alacağız” dedi.