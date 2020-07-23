Keskin, hayvan pazarını ziyaret etti

Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (MESOB) Başkanı Şevket Keskin, Kurban Bayramı öncesi Malatya Canlı Hayvan Pazarında üreticilerin sorunlarını yerinde dinledi. Ziyarette, korona virüs nedeniyle esnaf ve besicilere maske verildi.

MESOB Başkanı Şevket Keskin, Kurban Bayramı öncesi Malatya Canlı Hayvan Pazarında üreticilerin sorunlarını yerinde dinlediğini belirterek, “Kurban Bayramı öncesi Canlı Hayvan Pazarındaki esnaflarımızı ziyarete diyoruz. Pazarı biraz cansız gördü. Eskisi gibi değil. Bayramlar eski bayramlara benzemiyor. Eski bayramları özlüyoruz. Eskilerimizden duyduğumuz bir laf vardı ‘Kurbanı kendin göreceksin ve bakacaksın. Kendin pazarlık edeceksin, kendin keseceksin ‘ deniyordu. Ben de hemşerilerime diyorum ki, eskilerin sözünü hatırlayarak, Pazar gelin ve kurbanınızı kendiniz alınız” ifadelerini kullandı.

Keskin , “ Kendi besicinden ve satıcından esnaflarından hayvan alın ki kendi ilindeki esnafın kazansın. Eğer kendi yetiştiricinizden almazsanız, dışardan gelen mala da ihtiyaç duyarsınız. Kurban Bayramında kurban kesecek olan tüm vatandaşlarımızı canlı hayvan pazarına davet ediyorum. Burada pazarlık edin, eski bayramlarda vatandaşlarımız kurban alırken pazarlık ediyordu, el sıkışılıyordu, şimdi ise korona virüs nedeniyle el sıkışmayı yapamıyoruz “şeklinde konuştu.

Keskin, hayvan kesim yerini de inceleyerek, görev yapanlara kolaylıklar diledi.

