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Keskin’de toplu taşıma araçları dezenfekte ediliyor

KIRIKKALE HABERLERİ  | 06.11.2020 12:51 | Son Güncelleme

Kırıkkale’nin Keskin ilçesinde korona virüs tedbirleri kapsamında sık kullanılan alanlar ile taşıma araçları düzenli olarak dezenfekte ediliyor.Keskin Belediye Başkanı Dede Yıldırım’ın talimatları doğrultusunda korona virüs ile mücadelede toplu taşıma araçlarının yanı sıra vatandaşlarca sık kullanılan alanlarda riski azaltmaya yönelik çalışmalar devam ediyor.

Kırıkkale’nin Keskin ilçesinde korona virüs tedbirleri kapsamında sık kullanılan alanlar ile taşıma araçları düzenli olarak dezenfekte ediliyor.
Keskin Belediye Başkanı Dede Yıldırım’ın talimatları doğrultusunda korona virüs ile mücadelede toplu taşıma araçlarının yanı sıra vatandaşlarca sık kullanılan alanlarda riski azaltmaya yönelik çalışmalar devam ediyor. İlçede her gün onlarca kişinin kullandığı minibüs, taksi ve servisler vatandaşların güvenli bir şekilde seyahat etmeleri için dezenfekte edildi. Ekipler, yolcuların oturduğu koltukların yanı sıra tutamak, kapı kolu ve temas edilen alanların hijyenine özellikle özen gösteriyor.
Ayrıca ilçedeki camiler de korona virüs tedbirleri kapsamında ekiplerce dezenfekte edildi. Vatandaşları kurallara uymaları noktasında uyaran Başkan Dede Yıldırım, ilçedeki hijyen çalışmalarının aralıksız devam edeceğini aktardı.

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