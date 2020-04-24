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KESOB Başkanı Övüç: “3 binin üzerinde kapanan işyerimiz var”

KAYSERİ HABERLERİ  | 24.04.2020 09:47 | Son Güncelleme

Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Ahmet Övüç, esnafın zor durumda olduğunu belirterek birçok işyerinin kapandığını ifade etti.

KESOB Başkanı Övüç: “3 binin üzerinde kapanan işyerimiz var”

Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Ahmet Övüç, esnafın zor durumda olduğunu belirterek birçok işyerinin kapandığını ifade etti. 3 binin üzerinde esnafın işyerinin kapalı olduğunu vurgulayan Övüç; “Daha önceden devletimizin verdiği gibi kısa çalışma ödeneği gibi bu tür arkadaşlara devletimiz tarafından bir ödenek verilmesi en büyük beklentimiz” dedi.
Korona virüs salgını dolayısıyla kentte bir çok esnafın işyerlerini kapattığını dile getiren Başkan Övüç, hükümetten destek beklediklerini kaydetti. Taşımacılık yapan esnafa da KDV’siz veya ÖTV’siz mazot desteğinde bulunulması gerektiğini de sözlerine ekleyen Övüç; “Son günlerde dünyada ve ülkemizde bir virüs salgını var. Bu salgından bir an önce kurtulması için Rabbim milletin yardımcısı olsun. Bildiğiniz gibi berberler ve kuaförler, kahvehaneler, servisçilerimiz ve bir kısım işyerleri kapandı. Kayseri’de yaklaşık olarak 3 binin üzerinde kapanan işyerimiz var. Şuanda esnaf ve sanatkarımız zor durumda. Tabi kötü günlerde yardım edenlerden Allah razı olsun. Sağ olsun belediyemiz bu konuda yardımcı oluyor. Anayasamızın ilgili maddesince devlet, esnaf ve sanatkarı korur ve kollayıcı tedbirler alır. Kayseri’de 39 bin esnaf ve sanatkarımız var. Bunun yaklaşık olarak ilçeler dahil 7-8 bini kapalı. Daha önceden devletimizin verdiği gibi kısa çalışma ödeneği gibi bu tür arkadaşlara devletimiz tarafından bir ödenek verilmesi en büyük beklentimiz. Tabi bu tür arkadaşlara belediyelerimiz yardımcı oluyor, kendilerinden Allah razı olsun. Devletimizden beklentimiz ikinci bir konu da belediye otobüslerimiz koruma mesafesi için 50 kişilik otobüste 20 kişi taşıyor. Bu 20 kişiden alınan para ve ücretler de araçlarımızın masrafını karşılamıyor. 850 şoförün karantinaya alınması da otobüslerimizi çalışmaz duruma getirdi. İnşallah bunları aşacağız. 1 hafta sonra karantinadan şoförlerimiz çıktıktan sonra yine servislerimiz başlayacak. Başlasa da tabi ki sıkıntı çekiyoruz, şuanda işine gitmeyen arkadaşlarımız ve yetişemeyen arkadaşlarımız sıkıntı çekiyor. Hükümetimizden arzumuzdur, esnafa yardımcı olunması gerekiyor. Taşımacılık yapan esnaf ve sanatkarımızın otobüslerine KDV’siz veya ÖTV’siz mazot verilirse arkadaşlarımız biraz daha rahatlayacak. Zor süreçten geçiyoruz, dünya zor süreçten geçiyor” dedi.

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