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Kestane satarak çocuklarını okutuyor

KAHRAMANMARAŞ HABERLERİ  | 29.11.2020 09:51 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş’ta 35 yaşındaki Cuma Çolak, kış aylarında kestane satarak geçimini sağlıyor.Trabzon Caddesi üzerinde 15 yıldır kestane satan 3 çocuk babası Cuma Çolak, kış aylarında her gün tezgahını kurduğunu söyledi.İşini severek yaptığını belirten Çolak, “Kestane satarak geçimimi sağlıyorum.

Kestane satarak çocuklarını okutuyor

Kahramanmaraş’ta 35 yaşındaki Cuma Çolak, kış aylarında kestane satarak geçimini sağlıyor.
Trabzon Caddesi üzerinde 15 yıldır kestane satan 3 çocuk babası Cuma Çolak, kış aylarında her gün tezgahını kurduğunu söyledi.
İşini severek yaptığını belirten Çolak, “Kestane satarak geçimimi sağlıyorum. Erken saatte buraya gelerek hazırlığımı yapıyorum. Havalar soğudu ama biz ekmeğimizin peşindeyiz. Kestane satışı yaparak çocuklarımı okutuyorum ve evimizin rızkını kazanıyorum. Bu yıl satışlar durgun. Çarşılar eskisi gibi kalabalık değil. Yinede çok şükür artık satabildiğimiz kadarıyla idare ediyoruz. Bu yıl kestane fiyatları pişmiş olarak 70 TL, çiğ olarak almak isteyenler için ise 33 TL’den satışa sunuyoruz" dedi.

Kestane satarak çocuklarını okutuyor

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