YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bursa
  4. Kestel Belediyesi personeline pandemi teşekkürü

Kestel Belediyesi personeline pandemi teşekkürü

BURSA HABERLERİ  | 07.08.2020 15:26 | Son Güncelleme

Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır ve Kestel Kaymakamı Ahmet Karakaya, korona virüs salgını süresinde yoğun mesai harcayan belediye ve kaymakamlık çalışanlarına teşekkür ederek, başarı sertifikalarını teslim etti.Dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan Korona virüs (Covid-19) salgını sürecinde, yoğun mesai harcayarak, gece gündüz demeden vatandaşların ihtiyaçlarına koşan belediye ve kaymakamlık personeline, Belediye Başkanı Önder Tanır ve Kaymakam Ahmet Karakaya tarafından başarı sertifikaları, düzenlenen törenle teslim edildi.

Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır ve Kestel Kaymakamı Ahmet Karakaya, korona virüs salgını süresinde yoğun mesai harcayan belediye ve kaymakamlık çalışanlarına teşekkür ederek, başarı sertifikalarını teslim etti.
Dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan Korona virüs (Covid-19) salgını sürecinde, yoğun mesai harcayarak, gece gündüz demeden vatandaşların ihtiyaçlarına koşan belediye ve kaymakamlık personeline, Belediye Başkanı Önder Tanır ve Kaymakam Ahmet Karakaya tarafından başarı sertifikaları, düzenlenen törenle teslim edildi. Bütün enerjilerini Korona virüsle mücadeleye yönelttiklerini söyleyen Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır, “Bütün dünyayı sarsan salgın sebebiyle, işlerimizi bir kenara bırakıp, bütün enerjimizi virüsle mücadeleye yönelttik. Çünkü en önemlisi bizim için can sağlığıydı. Can güvenliğimiz çok önemliydi. Bu anlamda çeşitli tedbirleri aldık. İlçe hıfzıssıhha toplantıları sonucunda virüsle mücadelede, vatandaşlarımıza yardımcı olabilmesi, hijyenin, denetimin ve ulaşımın sağlanması noktasında çeşitli birimler oluşturduk. Ekiplerimiz 24 saat boyunca, gece gündüz demeden büyük bir özveriyle görevlerini yerine getirdi. Çok şükür ilçemizde, bu konuda bir problem yaşanmadı. Bu vesile ile bu mesai arkadaşlarımızı kutluyorum. Bu tamamen temsili bir tören. Önemli olanın bu sertifikalar değil, kazandığımız hayır duaları ve manevi haz diye düşünüyorum. Çok şükür o en zor süreci geride bıraktık, temennimiz bir daha yaşamamak ve bir an önce eski sağlıklı günlerimize kavuşmaktır. Bu vesile ile çalışma arkadaşlarımızı kutluyor, tüm hemşehrilerimize sosyal mesafe, maske kullanımı ve hijyen kurallarına özenle uymalarını hatırlatıyor ve teşekkürlerimi sunuyorum.’’ diye konuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER İşte bu yılın sürpriz aşkları! Kimi arkadaşına, kimi hayranına aşık oldu İşte bu yılın sürpriz aşkları! Kimi arkadaşına, kimi hayranına aşık oldu
Her yerde aranıyorlar! 55 saat geride kaldıHer yerde aranıyorlar! 55 saat geride kaldı
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Balık tutarken elektriğin akımına kapıldı

Balık tutarken elektriğin akımına kapıldı

Tellioğlu dualarla uğurlandı

Tellioğlu dualarla uğurlandı

Dolandırıcılık uyarısı

Dolandırıcılık uyarısı

Kayserispor Lung ve Sapunaru ile sözleşme imzalayacak

Kayserispor Lung ve Sapunaru ile sözleşme imzalayacak

Denizlispor 10 Ağustos’ta topbaşı yapacak

Denizlispor 10 Ağustos’ta topbaşı yapacak

Enver Cenk Kayserispor’a teşekkür etti

Enver Cenk Kayserispor’a teşekkür etti

Bursa Namaz Vakitleri 7 Ağustos Cuma

İmsak
04:22
Sabah
06:01
Öğle
13:15
İkindi
17:06
Akşam
20:19
Yatsı
21:51

Bursa Nöbetçi Eczaneler 7 Ağustos Cuma

Barbaros Eczanesi
Nilufer
Barbaros Eczanesi
Nilufer
Barbaros Eczanesi
Nilufer
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

Bursa'da bir apartman karantinaya alındı

Bursa'da bir apartman karantinaya alındı

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Hazır yemekte girdiler yükseldi

Hazır yemekte girdiler yükseldi

CHP’li Belediyenin Kütüphane Yaptığı 700 Yıllık Cami Ibadete Açıldı

CHP’li Belediyenin Kütüphane Yaptığı 700 Yıllık Cami Ibadete Açıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.