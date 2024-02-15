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Kestel Belediyesi’nde en düşük işçi maaşı maaş 34 bin 100 lira

İHA İHA
15.02.2024 15:08 | Son Güncelleme:
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Kestel Belediyesi personelinin maaş zammı, ek protokolle yüzde 100 artırıldı.

Kestel Belediyesi’nde en düşük işçi maaşı maaş 34 bin 100 lira

Belediye personelinin en düşük maaşı 34 bin 100 lira, en yüksek maaş 49 bin 900 lira oldu.

Kestel Belediyesi ve Hizmet-İş Sendikası arasında, belediyede çalışan işçileri kapsayan ek zam protokolü imzaladı. Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır ve Hizmet-İş Sendikası Toplu İş Sözleşmesi Şube Başkanı Yardımcısı Ramazan Uçar arasında imzalanan sözleşme ile belediye çalışanlarının en düşük 34 bin 100 TL, en yüksek 49 bin 900 TL maaş alması sağlandı. Kestel Belediyesi Garaj Amirliği’nde gerçekleşen törende, Başkan Tanır işçiler tarafından coşkuyla karşılandı. Ellerindeki meşale ve atkılarla destek veren işçiler, zam oranıyla büyük sevinç yaşadı. Yüzde 100 zam oranı işçiler tarafından davul ve zurnalarla kutlandı.

YÜZDE 100 ZAM ORANI COŞKUYLA KARŞILANDI

Maaş zammına ilişkin konuşan Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır, ‘’5 yıllık görev süremizde canı gönülden çalışan, emek veren tüm işçilerimize öncellikle teşekkürlerimi sunuyorum. Bu süreçte büyük sıkıntılı dönemlerden geçtik. Pandemi, ekonomik kriz ve 6 şubat depremleri yaşandı. Ancak tüm bu olumsuzluklara rağmen, büyük bir özveriyle çalışan tüm işçilerimizi ve fedakar ailelerini kutluyorum. Yaklaşık 400 belediye personeli ile hizmet ediyoruz. Geldiğimiz bu noktada ne devlete, ne SGK’ya bir kuruş vergi borcumuz yoktur. Emekçi arkadaşlarımızın emeklerinin enflasyona yenik düşmemesi adına ekibimizle birlikte oturduk, çalıştık, konuştuk. Kestel’i Bursa’nın en yaşanabilir ilçesi haline getiren siz kıymetli işçilerimizin başarını aynı şekilde taçlandırmak istedik. Yapacağımız ek protokol zammı ile birlikte belediye şirketimizde çalışan personelimizin en düşük maaşı 34 bin 100 TL, kadrolu işçilerimizin en düşük maaşı ise 40 bin 164, en yüksek maaş işe 49 bin 900 TL olmuştur. Sizler, Kestel’in gönlünü fethettiniz, bu zam da analarımızın ak sütü gibi helal olsun. Temmuz ayında yeniden sözleşme sürecimiz olarak ve işçilerimizin Temmuz ayı maaşlarında da iyileştirme yapacağız. Şimdiden bereketli olsun” dedi.

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