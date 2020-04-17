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Kestel Belediyesi’nden ’Online’ halk günü

BURSA HABERLERİ  | 17.04.2020 18:21 | Son Güncelleme

Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır, vatandaşlarla bir araya geldiği Halk Günü Etkinliği’ne korona virüs salgını nedeniyle, Online olarak sosyal medya hesabından devam ediyor.Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır, her Cuma günü geleneksel olarak vatandaşlarla bir araya geldiği Halk Günü Etkinliği’ne, korona virüs salgını nedeniyle Online olarak sosyal medya hesabından devam ediyor.

Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır, vatandaşlarla bir araya geldiği Halk Günü Etkinliği’ne korona virüs salgını nedeniyle, Online olarak sosyal medya hesabından devam ediyor.
Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır, her Cuma günü geleneksel olarak vatandaşlarla bir araya geldiği Halk Günü Etkinliği’ne, korona virüs salgını nedeniyle Online olarak sosyal medya hesabından devam ediyor. Başkan Tanır, kendisiyle görüşmek için randevu alan vatandaşlar ile görüntülü konuşup, vatandaşların isteklerini dinleyerek, sorularını yanıtlıyor. Konuya ilişkin konuşan Başkan Önder Tanır, ’’korona virüs salgını sebebiyle bildiğimiz gibi bir çok vatandaşımız evlerine kapandı. Bizde hemşehrilerimiz ile görüşerek, isteklerini, sıkıntılarını dinlediğimiz halk günlerine üzülerek ara vermiştik. Ancak bu ayrılık hiç birimize iyi gelmedi ve halk günlerine online olarak devam etme kararı aldık. Artık hemşehrilerimiz ile internet üzerinden yüz yüze görüşerek onların dertlerini dinlemeye, çözüm üretmeye devam ediyoruz. Bu uygulamayla, vatandaşlarımızın bir nebze olsa sıkıntılarını gidereceğiz.’’ diye konuştu.

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