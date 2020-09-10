Kestel’de pandemi denetimleri devam ediyor

Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır ve Kaymakam Ahmet Karakaya, İçişleri Bakanlığı’nın 81 il valiliklerine gönderdiği ’Koronavirüs (Covid19) Denetimleri’ başlıklı genelgesi kapsamında ilçe esnafını ziyaret edip, denetimlerde bulundu.

Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır ve Kestel Kaymakamı Ahmet Karakaya, İçişleri Bakanlığı’nın 81 il valiliklerine gönderdiği ’Koronavirüs (Covid19) Denetimleri’ başlıklı genelgesi kapsamında ilçe esnafını ziyaret edip, denetimlerde bulundu. İlçe genelindeki lokanta, restoran, kafe, market, spor salonları, berber ve kuaförleri ziyaret edip denetleyen Başkan Tanır, Kaymakam Karakaya ve ilgili kurumlar, esnaf denetimi ve sokaklarda maske, mesafe ile hijyen kontrolleri gerçekleştirdi. Konuya ilişkin konuşan Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır, ’’ Devletimiz, ilgili kurumlarımız, ne kadar tedbir alırsa alsın, her bir vatandaşımızın kadını erkeği, genci, yaşlısıyla kendi önlemlerini alması gerekiyor. Bu bilinç vatandaşımızda oluştu ama bu tedbiri elden bırakmadan hayatımızı devam ettirmek durumundayız. Çarşıyı, pazarı gezeceğiz, alışverişimizi yapacağız ama kurallara da uyacağız. Bütün vatandaşlarımızdan maske takmalarını, sosyal mesafelerine ve hijyen kurallarına dikkat etmelerinin, kendi sevdikleri için, çevresindeki insanlar için ve toplumun geneli için önemli olduğunu ifade etmek istiyorum. Bu süreçte kurallara uyan esnafımıza ve hemşehrilerimize teşekkür ediyorum." dedi. Başkan Tanır, halkın sağlığı ve güvenliğinin her şeyden önce geldiğini ifade ederek, denetimlerin artarak devam edeceğinin altını çizdi.

