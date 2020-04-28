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Kestel’de sofralardan sıcak yemek eksik olmuyor

BURSA HABERLERİ  | 28.04.2020 11:20 | Son Güncelleme

Kestel Belediyesi, ihtiyaç sahibi ailelerin iftar sofralarından sıcak yemeği eksik etmiyor.

Kestel Belediyesi, ihtiyaç sahibi ailelerin iftar sofralarından sıcak yemeği eksik etmiyor. Ekipler, iftar vaktine kısa bir süre kala hazırlanan sıcak yemekleri, vatandaşların sofrasına yetiştiriyor.
Kestel Belediyesi, Korana virüs (Covid-19) salgını ile en yüksek seviyede mücadele ederken, diğer taraftan da sosyal belediyecilik anlayışı çerçevesinde faaliyetlerini sürdürüyor. Bu kapsamda belediye ekipleri, uzun bir süredir devam eden ihtiyaç sahibi ailelere sıcak yemek dağıtımına, Ramazan Ayı’nda da devam ediyor. Ekipler, iftar saatine kısa bir süre kala sıcak yemekleri, evlerinden çıkamayan ihtiyaç sahiplerine teslim ederken, evlerinden çıkabilen vatandaşlara ise sefer taslarıyla dağıtım yapılıyor. Konuya ilişkin konuşan Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır, ’’Korona virüs salgınıyla mücadelemiz tüm hızıyla devam ederken, ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızı unutmuyoruz. Uzun bir süredir devam eden sıcak yemek dağıtımına, mübarak Ramazan Ayı’nın gelmesiyle de devam ediyoruz. Sıcak yemekler, İftara kısa bir süre kala ekiplerimiz tarafından evlere dağıtılıyor. Ya da vatandaşlarımız kendi imkanlarıyla gelerek, sıcak yemeklerini alabiliyor. Günlük 300 vatandaşımıza sıcak yemek servisi yapıyoruz. Biliyoruz ki Ramazan Ayı, paylaşınca güzel. İnşallah önümüzdeki yıllarda, yine iftar sofralarında buluşacağız.’’ diye konuştu.

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