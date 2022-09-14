Kestiği ağaç üzerine devrilen orman işçisi hayatını kaybetti

Kastamonu'nun Daday ilçesinde kestiği ağaç üzerine devrilen orman işçisi yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Çamkonak köyü Eğriceova Yaylası mevkisinde kesim yapan orman işçisi Yaşar Sarıcı'nın üzerine kestiği ağaç devrildi.

Olayı gören diğer işçiler, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Bölgeye gelen sağlık ekiplerİ, Sarıcı'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

Sarıcı'nın cenazesi Daday Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.



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