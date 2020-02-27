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Keten Çimen’de Kardan Adam Şenliği

NİĞDE HABERLERİ  | 27.02.2020 14:11 | Son Güncelleme

Niğde Valiliği, Niğde Belediyesi ve Çiftlik Belediyesi ile ortaklaşa düzenlenecek ve çeşitli etkinliklere ev sahipliği yapacak olan kardan adam şenliği, 1 Mart Pazar günü gerçekleştirilecek.Niğde’nin gelecek vizyonunu turizm olarak belirleyen ve bu doğrultuda öne çıkaracak organizasyonlara önem veren Niğde Belediyesi, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü kayak sporcularının kayak gösterisi, kardan heykellerin açılışı, müzik şöleni, eğlenceler ve çeşitli yarışmaların düzenleneceği şenliğe tüm vatandaşları gönüllerince bir hafta sonu geçirmek için davet etti.Niğde’nin gelecek vizyonunu turizm olarak belirlediklerini vurgulayan Başkan Özdemir, bu doğrultuda atılacak adımları, Kardan Adam Şenliği’nin de bu organizasyonlardan biri olduğunu söyledi.Özdemir “Niğde Valiliği ve Çiftlik Belediyesi ile ortaklaşa düzenlemiş olduğumuz içerisinde çeşitli etkinlikleri barındıran Kardan Adam Şenliği’ne bütün vatandaşlarımızı davet ediyorum” dedi.İkramların yapılacağı şenlikte Niğde Belediyesi tarafından gelirleri öğrencilere burs olarak bağışlanmak üzere 3 TL’den sucuk ekmek satışa sunulacak olup belediye önünden saat 10:30 - 11:30 arası ücretsiz servis imkanı sağlanacağı belirtildi.

Keten Çimen’de Kardan Adam Şenliği

Niğde Valiliği, Niğde Belediyesi ve Çiftlik Belediyesi ile ortaklaşa düzenlenecek ve çeşitli etkinliklere ev sahipliği yapacak olan kardan adam şenliği, 1 Mart Pazar günü gerçekleştirilecek.
Niğde’nin gelecek vizyonunu turizm olarak belirleyen ve bu doğrultuda öne çıkaracak organizasyonlara önem veren Niğde Belediyesi, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü kayak sporcularının kayak gösterisi, kardan heykellerin açılışı, müzik şöleni, eğlenceler ve çeşitli yarışmaların düzenleneceği şenliğe tüm vatandaşları gönüllerince bir hafta sonu geçirmek için davet etti.
Niğde’nin gelecek vizyonunu turizm olarak belirlediklerini vurgulayan Başkan Özdemir, bu doğrultuda atılacak adımları, Kardan Adam Şenliği’nin de bu organizasyonlardan biri olduğunu söyledi.
Özdemir “Niğde Valiliği ve Çiftlik Belediyesi ile ortaklaşa düzenlemiş olduğumuz içerisinde çeşitli etkinlikleri barındıran Kardan Adam Şenliği’ne bütün vatandaşlarımızı davet ediyorum” dedi.
İkramların yapılacağı şenlikte Niğde Belediyesi tarafından gelirleri öğrencilere burs olarak bağışlanmak üzere 3 TL’den sucuk ekmek satışa sunulacak olup belediye önünden saat 10:30 - 11:30 arası ücretsiz servis imkanı sağlanacağı belirtildi.

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Merkez
Akıncı Eczanesi
Altunhisar
Sıhhat Eczanesi
Bor
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Camardi
Derya Eczanesi
Ciftlik
Ulukısla Eczanesi
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