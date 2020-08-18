YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Balıkesir
  4. Ketenlik deresi ilgi bekliyor

Ketenlik deresi ilgi bekliyor

BALIKESİR HABERLERİ  | 18.08.2020 16:27 | Son Güncelleme

Manyas İlçe halkının ve bağlı mahallelerinin hafta sonları güzel havalar da piknik yapmak için gittikleri Ketenlik deresi yetkililerden ilgi bekliyor.Manyas’ın Cumhuriyet Mahallesine 2 km.

Ketenlik deresi ilgi bekliyor

Manyas İlçe halkının ve bağlı mahallelerinin hafta sonları güzel havalar da piknik yapmak için gittikleri Ketenlik deresi yetkililerden ilgi bekliyor.
Manyas’ın Cumhuriyet Mahallesine 2 km. uzaklıkta bulunan etrafı asırlık çınar ağaçlarıyla çevrili Ketenlik deresinde ki çevre kirliliği çevre temizliğine duyarlı olan piknikçileri üzüyor. Bazı piknikçilerin gerekli duyarlılığı göstermemeleri sonucunda etrafın çöplerle ve boş alkol şişeleri ile kirletildiği bunun yanı sıra küçükbaş hayvanların dere kenarından getirilip, götürülmesi sonrası, hayvan dışkılarının piknik yapılacak alanları tamamen kirlettiği gözleniyor. Ketenlik deresinin de Soğuksu Göletinde olduğu gibi korunması gerektiğinin altını çizen vatandaşlar bu konuda başta Orman İşletmesi ve Belediyenin gerekli girişimler de bulunmasını istiyorlar. Çevreci vatandaşlar piknik yapılan alanın bir bölümünün tel ile çevrilerek, en azından hayvan dışkılarından temizlenmesini isterlerken, Belediyenin de bir-kaç tane çöp konteyneri koymasını ve çalınması için etrafını da örgü tel ile çevirip kilit altına almasını istiyorlar. Vatandaşlar “Misafirlerimiz geliyor, piknik yapmak için en uygun yer Ketenlik deresi, ancak buranın durumu da orta da, utanıyoruz, lütfen buraya en azından önümüzde ki yıl için bir el atılsın, girişte para ödemeye de hazırız, ama temiz olsun, masa ve banklar konulsun, burası güzelleştirilsin“ diyerek sitemlerini dile getiriyorlar.

Ketenlik deresi ilgi bekliyor

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Uzaktan yumurtayı andırıyor... Yakından bakan şaşırıyor! Uzaktan yumurtayı andırıyor... Yakından bakan şaşırıyor!
AK Parti'li İl Başkanı istifa etti!AK Parti'li İl Başkanı istifa etti!

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kayserispor’da ayrılık

Kayserispor’da ayrılık

Kovid poliklinikleri ve servis sayıları artırıldı

Kovid poliklinikleri ve servis sayıları artırıldı

Çukurova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Meryem Tuncel görevine başladı

Çukurova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Meryem Tuncel görevine başladı

Elazığ’da ateş ettiği binada 5 kişiyi yaralayan şüpheli tutuklandı

Elazığ’da ateş ettiği binada 5 kişiyi yaralayan şüpheli tutuklandı

Akçakocalılar, katamarana yoğun ilgi gösteriyor

Akçakocalılar, katamarana yoğun ilgi gösteriyor

’’Emet sanayisi için atılan adımlar önemli’’

’’Emet sanayisi için atılan adımlar önemli’’

Balıkesir Namaz Vakitleri 18 Ağustos Salı

İmsak
04:44
Sabah
06:17
Öğle
13:17
İkindi
17:04
Akşam
20:08
Yatsı
21:34

Balıkesir Nöbetçi Eczaneler18 Ağustos Salı

Acar Eczanesi
Merkez
İrem Eczanesi
Merkez
Şelale Eczanesi
Merkez
Bilge Eczanesi
Ayvalik
Mine Eczanesi
Ayvalik
Zeytin Eczanesi
Ayvalik
Ayaz Eczanesi
Bandirma
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Başkan Tosun asfalt çalışmalarını yerinde inceledi

Başkan Tosun asfalt çalışmalarını yerinde inceledi

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Restorasyon yapılan tarihi Hamidiye camisi açıldı

Restorasyon yapılan tarihi Hamidiye camisi açıldı

Büyükşehir’den ‘koca çınarlara’ moral

Büyükşehir’den ‘koca çınarlara’ moral

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.