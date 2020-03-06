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  4. Kevin Nkoudou: Galatasaray maçına 3 puan için gidiyoruz

Kevin Nkoudou: Galatasaray maçına 3 puan için gidiyoruz

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 06.03.2020 23:04 | Son Güncelleme

Beşiktaş'ın hızlı kanat oyuncusu Kevin Nkoudou, Ankaragücü maçının ardından konuştu.

Beşiktaş'ın Fransız kanat oyuncusu Kevin Nkoudou, Ankaragücü'nü 2-1 mağlup ettikleri maç sonrasında açıklama yaptı.

Galatasaray derbisini kazanmak istediklerini belirten Nkoudou, "Derbide net bir şey vardır, kazanmak için oynarsınız. Biz de oraya bu motivasyonla gideceğiz. Oraya geri çekilmeye, savunma yapmaya gitmeyeceğiz, 3 puan almaya çalışacağız." dedi.

Türkiye ile Fransa'da derbilerin benzediğini söyleyen 25 yaşındaki oyuncu, "İngiltere'de çok derbide oynadım, Fransa'da Paris ile Lyon, St.Etienne ile oynadığımız maçlarda atmosfer başka olurdu. Fransa ile Türkiye'yi karşılaştırırsam, derbi atmosferleri birbirine benziyor." ifadelerini kullandı.

Beşiktaş - Ankaragücü

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Beşiktaş Kevin N'Koudou açıklama Galatasaray

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