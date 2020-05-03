Kevin-Prince Boateng'in eşi Melissa Satta olay itiraf!

Beşiktaş'ın Ganalı yıldızı Kevin Price Boateng'in model eşi Melissa Satta, 2012'de basına yatak odası sırlarıyla ilgili yaptığı açıklamalardan dolayı pişmanlık yaşıyor.
Satta, Boateng'in o dönemlerde sıkça sakatlanmasını günde çok fazla birlikte olmalarına dayandırmıştı. İtalyan model yaptığı açıklamada, "Günde yaklaşık 10 kez birlikte oluyoruz ve Boateng bu nedenle biraz sık sakatlanıyor" demişti. Boateng'in Milan forması giydiği dönemde yapılan bu açıklamalar, büyük tepki çekmişti.
Melissa Satta, 8 yıl sonra o dönem yaptığı açıklamalardan pişmanlık duyduğunu belirtti. Arjantin basınının İtalya'dan La Gazzetta dello Sport'a dayandırdığı açıklamalarda ünlü model, sözlerinin ne derece sıkıntı yarattığının farkına vardığını belirtiyor. Hala günde çok fazla cinsel ilişkiye girdiklerini belirten Satta, bunları basınla paylaşmanın yanlış anlaşılabileceğini kabul ediyor.
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