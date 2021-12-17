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KFC, Sodexo Sanal Pos Uygulaması'nda

17.12.2021 12:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

KFC, Sodexo Sanal Pos Uygulaması'nda

İSTANBUL (AA) - Sodexo Avantaj ve Ödüllendirme Hizmetleri, dünyanın önde gelen tavuk restoran zincirlerinden KFC ile iş birliğine imza attı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Sodexo kullanıcıları, 138 restoranda paket servis hizmeti sunan KFC Türkiye'nin siparişlerini Sodexo uygulaması üzerinden oluşturabilecek.

Sodexo bakiyeleriyle online olarak ödeme kolaylığı sunan iş birliğiyle kullanıcılar 32,99 TL'ye KFC Tavuk Burger Kutu menüsünü sipariş verebilecek.

Sodexo, Türkiye genelinde 20 binden fazla müşterisi, 80 binden fazla noktasıyla her gün bir milyondan fazla tüketiciye ulaşıyor.

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