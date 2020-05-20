KFMİB’den "Fındık Dalda, Aklın İşçide Kalmasın" projesine destek

Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler tarafından yürütülmekte olan projenin bu yıl da devam edecek olmasını büyük memnuniyetle öğrendiklerini ifade eden Sevinç, şunları kaydetti:

Belediyenin fındık için yaptığı mücadeleyi takdir ettiklerini belirten Sevinç, "Ülkemizin dünya üretim ve ihracatında lider konumda bulunduğu fındık, bir emtia olmasının ötesinde Karadeniz Bölgesi’ndeki nüfusun çok büyük bir kısmını ilgilendiren sosyoekonomik bir öneme haiz olmakla birlikte ihracatının sıfıra yakın ithal girdi içermesi nedeniyle cari açığımızın finanse edilmesine doğrudan katkı sağlayan stratejik bir milli ihraç ürünüdür." ifadelerine yer verdi.

Sevinç, yazlı açıklamasında, Ordu Büyükşehir Belediyesinin "Fındığa Büyükşehir Eli Dokunuyor" projesini bu yıl da sürdürerek salgın nedeniyle fındık hasadı için işçi bulamama endişesi yaşayan üreticilerin mahsulünü toplamayı hedeflediğini belirtti.

"Projenin, ülkemizin en fazla fındık üretilen ili konumundaki Ordu’da bu sene gerçekleştirilecek hasadın Kovid-19 salgınından asgari düzeyde etkilenmesine, üretici gelirlerinde azalma meydana gelmemesine ve istihdamda yaşanabilecek azalmanın önüne geçeceğine canıgönülden inanıyoruz. Fındık üretiminde verim ve kalitenin artırılmasına yönelik çabalarından dolayı sayın Güler'e en içten teşekkürlerimizi sunuyoruz."

Salgından kaynaklanan seyahat kısıtlamaları nedeniyle bahçelerine ulaşamayan çok sayıda fındık üreticisi bulunmasının da üretimi olumsuz etkilemesinden ayrıca endişe duyulduğunu aktaran Sevinç, ağustos ayında verimli hasat edilebilmesi için bahçelerin gübreleme, ilaçlama ve diğer bakım çalışmalarına ihtiyaç duyduğunu belirtti.

Sevinç, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Karadeniz Bölgesi dışındaki büyük şehirlerde yaşayan ve pandemiden kaynaklanan seyahat kısıtlamaları nedeniyle bahçelerine ulaşamayan çok sayıda fındık üreticisi bulunmasının da üretimi olumsuz etkilemesinden ayrıca endişe duyulmaktadır. Bu bağlamda gerçekleştirilen projede bahçe bakımına yönelik düzenlemelere de yer verilmesi hususu ile Çiftçi Kayıt Sistemi’nde bulunduklarını belgelendirmek kaydıyla fındık üreticilerinin de çay üreticileri örneğinde olduğu gibi seyahat kısıtlamalarından muaf tutulmalarına yönelik düzenlemeler yapılması başta fındık üreticilerimiz olmak üzere tüm sektör tarafından şükran, takdir ve minnetle karşılanacaktır."

