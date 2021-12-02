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KGC Başkanı Yılmaz AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

02.12.2021 14:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

KGC Başkanı Yılmaz AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Kastamonu Gazeteciler Cemiyeti (KGC) Başkanı ve Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Erkan Yılmaz, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Yılmaz, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyerek, yaşam, spor ve haber kategorilerinde beğendiği fotoğrafları seçti.

Yılmaz, haber kategorisinde Bilal Kahyaoğlu'nun "Selin yıkıntıları", yaşam kategorisinde İsmail Kaplan'ın "Mutluluk gözyaşları", spor kategorisinde ise Ali Atmaca'nın "Engelli basketbolcunun sevinci" başlıklı fotoğraflarına oy verdi.

Oylamadaki her fotoğrafın ayrı bir anlam ifade ettiğini anlatan Yılmaz, Bozkurt ilçesinde çekilen "Selin yıkıntıları" başlıklı fotoğrafın kendisini çok etkilediğini söyledi.

İlçede büyük bir sel felaketinin yaşandığını hatırlatan Yılmaz, "Anadolu Ajansı sel felaketinin ilk anından itibaren bölgedeki gelişmeleri tüm dünyaya duyurdu. Emeği geçen muhabir ve foto muhabirlerini kutluyor, Anadolu Ajansı'nı tebrik ediyorum." diye konuştu.

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