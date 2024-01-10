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KGYS görüntüleri "Böyle kaza mı olur" dedirtti

10.01.2024 08:58 | Son Güncelleme:
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Türkiye’nin birçok ilinde farklı tarihlerde meydana gelen trafik kazalarının görüntüleri, Emniyet Müdürlüğü Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarınca kaydedildi.

KGYS görüntüleri "Böyle kaza mı olur" dedirtti

Tokat’ta meydana gelen 4 ayrı kaza da kameralar tarafından kaydedildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü, 2023 yılının kasım ayında Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarının kaydettiği farklı illerdeki trafik kazalarının görüntülerini paylaştı. Paylaşılan görüntülerde Tokat’ta 4 ayrı kaza kameralara yansıdı. Yine en çok dikkat çeken kazalar ise kavşak ve geçiş üstünlüğü kurallarına uyulmaması sebebiyle meydana gelenler oldu.

BULVARDA ’U’ DÖNÜŞÜ YAPMAYA ÇALIŞTI

İlk kaza, Gaziosmanpaşa Bulvarı’nda meydana geldi. Geç saatlerde kaydedilen görüntülerde bulvarda ’U’ dönüşü yapmaya çalışan otomobile arkasından gelen motor bisikletin çarpması sonucu meydana geldi. Motor bisiklet sürücüsü çarpmanın etkisiyle takla atarak yere düştü.

MOTOR SÜRÜCÜSÜ KAZAYI HAFİF SIYRIKLA ATLATTI

İkinci kaza da Gaziosmanpaşa Bulvarı’nda meydana geldi. Sivas istikametinden çarşı merkezine doğru gelen araç sola dönmek için manevra yaptı. Arkasından gelen motosiklet sürücüsü ise tampona takılarak devrildi. Aracın tamponu yerinden çıkarken, motosiklet sürücüsü kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.

DİKKATSİZ SÜRÜCÜLER ARKADAN ÇARPTI

Üçüncü kaza ise Halil Rıfat Paşa Kavşağı’nda meydana geldi. Takip mesafesine dikkat etmeyen iki sürücü önündeki aracın arkasına çarptı.

TIRIN ÇARPTIĞI TRAKTÖR YAN YATTI

Dördüncü kaza ise Tokat çevreyolu kavşağında meydana geldi. Sivas Caddesi’nden Tokat çevreyoluna dönmeye hazırlanan traktöre aynı istikamette ilerleyen tır arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle traktör yan yattı. Devrilen traktörün kabininde bulunan bazı eşyalar yola saçıldı.

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