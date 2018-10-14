Khabib çıldırdı! Öyle birine meydan okudu ki...

İşte Khabib'in meydan okuduğu isim...

Khabib Nurmagomedov Floyd Mayweather'a meydan okudu

1 / 11 Conor McGregor'ı karma dövüş sanatları hafif sıklet unvan maçında dağıtan Dağıstanlı Khabib Nurmagomedov, ünlü boksör Floyd Mayweather'a çağrıda bulundu.

2 / 11 Khabib Nurmagomedov, Mayweather'ı düelloya davet ederken; "Haydi Floyd, şimdi biz dövüşmeliyiz. 50-0'a karşı 27-0. Hiç kaybetmeyen iki adam, neden olmasın? Çünkü ormanda sadece bir kral vardır" ifadelerini kullandı.

3 / 11 "ŞU ANDA KRAL BENİM"

4 / 11 Mayweather'ın McGregor ile maçında onu düşüremediğini söyleyen Khabib, "Şu anda kral benim çünkü o McGregor'u düşüremedi ve ben kolayca yere serdim" dedi.

5 / 11 Mayweather, Ağustos 2017'de McGregor'u yendikten sonra herhangi bir maça çıkmamış ve Manny Pacquiao ile bu yıl karşılaşmak üzere emeklilikten geri dönebileceğini söylemişti.

6 / 11 NÖBET GEÇİRDİĞİNİ AÇIKLAMIŞTI

7 / 11 Conor McGregor’ı yendikten sonra ringin dışında İrlandalı dövüşçünün ekibine saldıran Khabib Nurmagomedov, olay maç öncesi yaşadıklarını Rus televizyonuna anlattı.

8 / 11 Khabib Nurmagomedov, maça çıkamayacağı endişesi yaşadığını belirtirken “Dövüşten iki gece önce çok iyi uyudum. Ancak ertesi gün maça çıkacağım gece pek fazla uyuyamadım. Vücudumu çok zorladığım için nöbet geçirdim. Kilo kaybettim. Kendimi çok kötü ve hasta hissediyordum. Eğer Conor McGergor’a karşı kaybetseydim bunu asla anlatmazdım. O zaman bu yaşadıklarımı bahane olarak sunduğum düşünülebilirdi” dedi.

9 / 11 Khabib Nurmagomedov Floyd Mayweather'a meydan okudu

10 / 11 Khabib Nurmagomedov Floyd Mayweather'a meydan okudu