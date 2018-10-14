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Khabib çıldırdı! Öyle birine meydan okudu ki...

DİĞER SPORLAR HABERLERİ  | 14.10.2018 20:03 | Son Güncelleme

Conor McGregor'la yaptığı maç ile tüm dünyada dikkatleri üzerine çeken Dağıstanlı boksör Khabib Nurmagomedov, gözünü efsane boksörle maç yapmaya dikti.

İşte Khabib'in meydan okuduğu isim...

Khabib Nurmagomedov Floyd Mayweather'a meydan okudu

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Conor McGregor'ı karma dövüş sanatları hafif sıklet unvan maçında dağıtan Dağıstanlı Khabib Nurmagomedov, ünlü boksör Floyd Mayweather'a çağrıda bulundu.

Conor McGregor'ı karma dövüş sanatları hafif sıklet unvan maçında dağıtan Dağıstanlı Khabib Nurmagomedov, ünlü boksör Floyd Mayweather'a çağrıda bulundu.
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Khabib Nurmagomedov, Mayweather'ı düelloya davet ederken; "Haydi Floyd, şimdi biz dövüşmeliyiz. 50-0'a karşı 27-0. Hiç kaybetmeyen iki adam, neden olmasın? Çünkü ormanda sadece bir kral vardır" ifadelerini kullandı.

Khabib Nurmagomedov, Mayweather'ı düelloya davet ederken; "Haydi Floyd, şimdi biz dövüşmeliyiz. 50-0'a karşı 27-0. Hiç kaybetmeyen iki adam, neden olmasın? Çünkü ormanda sadece bir kral vardır" ifadelerini kullandı.
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"ŞU ANDA KRAL BENİM"

"ŞU ANDA KRAL BENİM"
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Mayweather'ın McGregor ile maçında onu düşüremediğini söyleyen Khabib, "Şu anda kral benim çünkü o McGregor'u düşüremedi ve ben kolayca yere serdim" dedi.

Mayweather'ın McGregor ile maçında onu düşüremediğini söyleyen Khabib, "Şu anda kral benim çünkü o McGregor'u düşüremedi ve ben kolayca yere serdim" dedi.
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Mayweather, Ağustos 2017'de McGregor'u yendikten sonra herhangi bir maça çıkmamış ve Manny Pacquiao ile bu yıl karşılaşmak üzere emeklilikten geri dönebileceğini söylemişti.

Mayweather, Ağustos 2017'de McGregor'u yendikten sonra herhangi bir maça çıkmamış ve Manny Pacquiao ile bu yıl karşılaşmak üzere emeklilikten geri dönebileceğini söylemişti.
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NÖBET GEÇİRDİĞİNİ AÇIKLAMIŞTI

NÖBET GEÇİRDİĞİNİ AÇIKLAMIŞTI
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Conor McGregor’ı yendikten sonra ringin dışında İrlandalı dövüşçünün ekibine saldıran Khabib Nurmagomedov, olay maç öncesi yaşadıklarını Rus televizyonuna anlattı.

Conor McGregor’ı yendikten sonra ringin dışında İrlandalı dövüşçünün ekibine saldıran Khabib Nurmagomedov, olay maç öncesi yaşadıklarını Rus televizyonuna anlattı.
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Khabib Nurmagomedov, maça çıkamayacağı endişesi yaşadığını belirtirken “Dövüşten iki gece önce çok iyi uyudum. Ancak ertesi gün maça çıkacağım gece pek fazla uyuyamadım. Vücudumu çok zorladığım için nöbet geçirdim. Kilo kaybettim. Kendimi çok kötü ve hasta hissediyordum. Eğer Conor McGergor’a karşı kaybetseydim bunu asla anlatmazdım. O zaman bu yaşadıklarımı bahane olarak sunduğum düşünülebilirdi” dedi.

Khabib Nurmagomedov, maça çıkamayacağı endişesi yaşadığını belirtirken “Dövüşten iki gece önce çok iyi uyudum. Ancak ertesi gün maça çıkacağım gece pek fazla uyuyamadım. Vücudumu çok zorladığım için nöbet geçirdim. Kilo kaybettim. Kendimi çok kötü ve hasta hissediyordum. Eğer Conor McGergor’a karşı kaybetseydim bunu asla anlatmazdım. O zaman bu yaşadıklarımı bahane olarak sunduğum düşünülebilirdi” dedi.
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Khabib Nurmagomedov Floyd Mayweather'a meydan okudu

Khabib Nurmagomedov Floyd Mayweather'a meydan okudu
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Khabib Nurmagomedov Floyd Mayweather'a meydan okudu

Khabib Nurmagomedov Floyd Mayweather'a meydan okudu
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Khabib Nurmagomedov Floyd Mayweather'a meydan okudu

Khabib Nurmagomedov Floyd Mayweather'a meydan okudu
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Anahtar Kelimeler:
Khabib Nurmagomedov floyd mayweather

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